Victor Ponta a întrecut măsura! Cel mai dur atac de până acum: Mare ticălos Lucovid Orban!

Victor Ponta a scris pe Facebook că „ PRO România s-a format ca o reacție naturală și necesară la “dragnizarea” conducerii PSD, acuzându-i pe social democrați de blat cu PNL.

Mesajul lui Victor Ponta

„Va spun eu , in numele alegatorilor social democrati : Opriți blaturile cu PNL! Haideti sa ii dam jos #Acum !

PRO Romania s-a format ca o reactie naturala si necesara la “dragnizarea” conducerii PSD, la distrugerea imaginii de competenta guvernamentala si interes fata de oameni / si la nevoia unei politici sociale dar si liberale in economie care sa duca la dezvoltarea tarii ( asa cum a fost in 2001-2004 si in 2012-2015) !

Eu am fost exclus din PSD pentru ca nu am votat motiunea de cenzura contra lui Sorin Grindeanu / iar cei care l-au dat afara atunci pe Sorin il lauda acum ipocrit si ii zambesc fals din banca in care stau impreuna / eu am apreciat mereu ideile de reforma si modernizare ale lui Vasile Dancu – cei care il urasc si dispretuiesc pentru ca a scris mai multe carti decat au citit ei vreodata ii zambesc la fel de fals ca si lui Sorin – tot de langa el / sper pentru amandoi sa nu uite istoria ca sa nu o repete!

PSD a votat Guvernul Orban PNL si toate legile aberante ale acestuia/ PSD tine in viata acest guvern incompentent si corupt / acum au facut o Motiune de cenzura care apare si dispare ca Fata Morgana / iar “conservele” securiste care au votat in Noiembrie Guvernul Orban PNL sunt tot in conducerea PSD – gata sa mai vanda o data “la ordin” voturile pentru salvarea lui Orban!

Haideti sa dam jos Guvernul Orban – pentru binele tuturor romanilor!

Noi suntem ProRomania – si tinem doar cu Romania!

PS – cred ca modul in care a fost tratat Eugen Teodorovici arata ca PSD a ramas, din pacate, sub influenta oamenilor si culturii politice din Epoca Dragnea ! Daca doar se “vopseste gardul” cu Grindeanu si Dancu – dar “inauntru e tot leopardul ( adica hiena) din ultimii ani) va fi greu sa avem curand o Stanga Moderna si Unita !”, a scris Victor Ponta Pe Facebook.