Crin Antonescu subliniază importanța unității în cadrul coaliției guvernamentale

Într-o intervenție recentă la Dâmbovița, Crin Antonescu a abordat cu fermitate subiectul coeziunii în cadrul coaliției guvernamentale, aducând în discuție provocările cu care se confruntă România și rolul liderilor politici în depășirea acestora.

”Un candidat, şi e singura dată când mă refer la el (..) care a fost adus recent de domnul Ciolacu în PSD, a fost adus aici la dumneavoastră şi făcut deputat PSD de Dâmboviţa, care a fost consilierul economic al premierului Ciolacu, are neruşinarea să spună că ăsta este un guvern foarte prost, că România are un deficit îngrozitor şi că nu are cum să rămână Ciolacu prim-ministru, aduce el pe cineva competent, că e Georgescu, dacă ciupim de la Georgescu, că cine ştie cine”, a spus Antonescu, la Dâmboviţa.

În cadrul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi, Antonescu a subliniat importanța solidarității și unității, îndemnându-i pe toți membrii coaliției să rămână ferm în fața atacurilor externe și interne.

Antonescu a vorbit despre un anumit candidat adus recent în PSD de către Marcel Ciolacu, un om care a ocupat funcția de consilier economic al premierului, dar care a avut curajul de a critica guvernul, acuzându-l de ineficiență și de un deficit economic grav.

Antonescu a subliniat că acest comportament este inacceptabil, având în vedere că aceștia sunt membri ai aceleași echipe politice.

”Eu nu sunt un trădător. Eu n-am trădat pe nimeni niciodată, eu n-am abandonat pe nimeni niciodată, eu n-am înşelat pe nimeni niciodată. Poate m-am înşelat eu, poate am greşit, dar n-am trădat pe nimeni niciodată. Aşadar, nu mă interesează câte voturi costă asta sau nu. Vreau să-i mulţumesc lui Marcel Ciolacu, ca preşedinte al PSD pentru două lucruri. Unul, pentru că acest om împreună cu ceilalţi lideri politice ai coaliţiei, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Varujan Pambuccian, mi-a făcut o propunere, am acceptat-o, am intrat într-o acţiune politică şi din acel moment a fost un partener absolut corect, moment cu moment”, a arătat Antonescu.

Sprijin pentru Marcel Ciolacu și guvernul său

În continuare, Antonescu a evidențiat câteva realizări importante ale guvernului condus de Ciolacu, menționând că, deși nu există guvern perfect, Marcel Ciolacu a demonstrat un leadership solid și eficient.

„Ciolacu a fost un prim-ministru bun. A reușit să adune în jurul său o echipă de lideri politici care au contribuit la stabilitatea guvernamentală, iar ceea ce am realizat în ultimii ani se datorează și lui”, a afirmat Antonescu, îndemnându-i pe toți membrii coaliției să rămână solidari și să nu se lase influențați de atacuri politice sau de zvonuri.

Unitatea ca cheia succesului național

În încheiere, Antonescu a subliniat că unitatea și solidaritatea sunt esențiale pentru succesul României, subliniind că orice obiectiv național poate fi atins doar printr-o muncă comună și prin sprijin reciproc.

”Nu putem face fără solidaritate, nimic. Ceea ce aţi reuşit, dumneavoastră, în comunităţile dumneavoastră în ultimii ani, se datorează şi primului ministru, Marcel Ciolacu, şi guvernului pe care l-a condus. Aşa că vă rog, fiţi solidari, nu staţi deoparte atunci când Ciolacu e înjurat sau guvernul e înjurat, pentru ca nu cumva cineva să vă înjure şi pe dumneavoastră. O bătălie se dă împreună, o bătălie se dă cu solidaritate şi o bătălie nu se dă cu echilibru. (..) Numai cu echilibru nu putem să facem ceea ce ne-am propus, nu putem să facem ceea ce are România nevoie. Mai avem nevoie de energie, avem nevoie de credinţă, avem nevoie de solidaritate între noi”, a subliniat el. ”Dacă avem un obiectiv comun şi dacă dăm o bătălie, nu putem câştiga stând şi uitându-ne atunci când unul dintre noi e rănit sau a rămas în urmă. Marcel Ciolacu este liderul acestui guvern, Marcel Ciolacu este liderul acestui partid, PSD, încă cel mai mare din România, şi este liderul coaliţiei de guvernare. Eu nu mă dezic. Mulţumesc, Marcel! Mergem înainte”, a subliniat el.

Bătălia pentru președinție

Crin Antonescu a explicat într-un mod direct că viitorul președinte al României va fi ales între el și Nicușor Dan. Acesta a subliniat că, indiferent de rezultatele campaniei lui Victor Ponta, acesta nu are șanse de a ajunge în turul al doilea, iar voturile acestuia vor avantaja indirect candidatura lui Nicușor Dan.

”Astăzi, dacă privim cu realism, cu oarecare pricepere, nu cu cine ştie ce ştiinţă, este foarte clar că preşedinte al României voi fi ori eu, ori domnul Nicuşor Dan. Ăsta e un lucru clar. Vedem cum s-au aşezat trupele, vedem cum s-au aşezat dispozitivele, vedem clar cum, după ieşirea lui Călin Georgescu sau scoaterea lui Călin Georgescu din cursă, vedem clar care este bătălia”, a arătat el. ”Vă spun doar un lucru clar, simplu, şi anume că orice vot de la alegătorii PSD sau PNL pentru Victor Ponta este un vot pentru Nicuşor Dan. De ce? Pentru că Victor Ponta, oricât de puternică i-ar fi campania, oricât de mizerii i-ar mai face postul de televiziune al prietenului s-au fugit, nu are cum să intre pe niciun calcul, în afară de sondajele lui Palada (..) în turul 2. Deci pur şi simplu ceea ce ia Victor Ponta de la noi este în favoarea lui Nicuşor Dan, care nu pierde voturi. Deci, oricare alegător al PSD este bine să înţeleagă că are de ales între candidatul simpatic, nesimpatic, convingător, mai puţin convingător al acestei alianţe, sau domnul Nicuşor Dan. Pentru că Victor Ponta nu are cum să intre în finală”, a mai spus Crin Antonescu.

Referindu-se la susținătorii PSD și PNL, Antonescu a menționat că aceștia trebuie să înțeleagă că votul pentru Victor Ponta nu reprezintă o opțiune reală pentru turul final, iar alegerea lor ar trebui să fie între „candidatul susținut de coaliția guvernamentală” și Nicușor Dan.

”Alegătorii Partidului Naţional Liberal trebuie să înţeleagă că acum este momentul în care ei aleg, sigur, pentru România, dar aleg şi pentru ei. Vor să fie, sau să redevină, sau să fie în întregime membrii şi votanţi ai unui Partid Naţional Liberal cu istorie, cu tradiţie, sau vor să fie anexa unei mişcări neomarxiste, susţinută de structuri oculte, de deep state şi de mecanismele poliţieneşti, care au adus la putere şi l-au menţinut pe Traian Băsescu şi care au adus la putere pe Klaus Iohannis, şi acum îi regăsim, aliniaţi, acolo”, a spus Antonescu.

Antonescu a transmis și un mesaj clar susținătorilor PNL, îndemnându-i să aleagă între tradiția unui partid istoric, cu valori clare, și riscul de a deveni parte a unei mișcări politice neomarxiste, despre care a susținut că este susținută de „structuri oculte” și de „mecanismele polițienești”.

”E simplu, dragi liberali, nu e niciun efort. Suntem neoliberali sau suntem marxişti, suntem conservatori sau suntem progresişti”. ”Eu sunt un om care vreau să fiu preşedinte pentru ţara asta, nu pentru alta, cu sprijinul cetăţenilor români, nu al altora. Sunt un conservator, sunt un tradiţionalist şi sunt un om care cred că nu avem nevoie decât de resursele noastre pentru a fi cineva pe lumea asta în Europa şi oriunde. Restul, mergeţi mai departe”, a completat el.

Critica lui Crin Antonescu față de prioritățile lui Nicușor Dan pentru prezidențiale

Crin Antonescu a abordat recent subiectul candidaturii lui Nicușor Dan la prezidențialele din România, exprimându-și nemulțumirea față de prioritățile acestuia.

Acesta a criticat alegerea lui Nicușor Dan de a pune accent pe atribuțiile președintelui legate de numirea procurorilor, considerând că acesta ar trebui să abordeze subiecte mai profunde și esențiale pentru viitorul țării.

El a subliniat că, deși procurorii joacă un rol important în sistemul de justiție, ceea ce ar trebui să fie cu adevărat relevant într-o candidatură prezidențială sunt propunerile pentru reformarea instituțiilor statului, pentru dezvoltarea unei economii sustenabile și pentru un climat politic mai echilibrat, nu doar pentru schimbări în structurile de justiție.

De asemenea, el a menționat că accentul pus doar pe procurori indică, în opinia sa, o abordare limitată a viziunii politice a lui Nicușor Dan, dar și a susținătorilor acestuia, care vor să adâncească România într-un cerc vicios al conflictelor politice interne.

”Domnul Nicuşor Dan a vorbit dintre toate prerogativele preşedintelui despre una, cu precădere, aceea că numeşte procurori. Procurorii au rolul lor. Bine ar fi să avem din ce în ce mai mulţi procurori bine pregătiţi, procurori drepţi, procurori corecţi şi procurori care să nu se pensioneze la 28 de ani. În fine, glumesc, 48. Dar faptul că acest om ne spune nouă, dintre toate prerogativele, dintre toate obligaţiile, dintre toate şansele unui preşedinte al României că poate face ceva mai mult cu ţara asta, dintre toate ne vorbeşte numai despre procurori, ne arată foarte clar nu ce e în capul domnului Nicuşor Dan, pentru că acolo sunt multe lucruri respectabile, ecuaţie, analiză matematică, ci ce e în capul celor care vor din nou să-l pună, pentru ca România să nu iasă din acest ciclu absurd în care 20 de ani şi-a tocat forţele în lupte absurde interne”, a mai declarat Antonescu.

Susținerea politică a lui Nicușor Dan și apelul lui Dacian Cioloș

Referindu-se la sprijinul pe care Nicușor Dan îl primește din partea anumitor grupuri politice, Antonescu a exprimat că forțele care îl susțin sunt deja vizibile și aliniate. De asemenea, fostul lider al PNL a punctat un episod controversat, în care Dacian Cioloș, numit recent consilier prezidențial, a făcut apel la susținerea exclusivă a lui Nicușor Dan, considerându-l pe acesta „singura șansă democratică” pentru România.

”Problema noastră din punct de vedere electoral este domnul Nicuşor Dan, încă o dată o spun, ale cărui forţe de susţinere, să vorbim deocamdată doar de cele interne, sunt aliniate, sunt văzute”, a spus Crin Antonescu.

”Hopa, până acum mai eram şi noi democraţi. Nu mai suntem. Îmi aduc aminte că din 25, până în 1 decembrie, pe 2 decembrie, era o jale mare şi o chelălăială să iasă domnul Ciolacu să susţină pe doamna Lasconi, atunci era democrat şi domnul Ciolacu, PSD-ul să voteze cu doamna Lasconi, atunci erau şi PSD-iştii europeni, să se facă o coaliţie pro-europeană, europeană, pro-occidentală, atunci eram mai mulţi democraţi”, a spus Antonescu.