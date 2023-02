Fostul selecționer recunoaște însă că singura sa implicare în dosar este că a împrumutat cu bani firma fiului său, Alexandru Pițurcă, dar susține că nici el nu este cumpărător de influență.

Victor Pițurcă spune că s-a întâlnit o singură dată cu directorul ROMARM

”Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După săptămâni, am vrut şi eu să cunosc nişte oameni care i-au propus lui aceastăm afacere. Ăsta a fost singuru lucru”, a declarat Victor Pițurcă, adăugând că sigura dată când s-a întâlnit cu Gabriel Țuțu a fost atunci când l-a cunoscut.

”Nu ştiu nimic (…) Nu cunosc pe nimeni din această afacere (…) În dosar e vorba despre altcineva care făcut lucrul ăsta, nu eu (…) Nicio probă proba, e singura probă că am fost în birou la acel domn”, a spus el despre utilajele neconforme despre care susțin procurorii că s-au cumpărat.

Victor Pițurcă susține că nu a avut nicio afacere cu MApN și nu a vorbit cu oficiali din minister.

”Deci, încă o dată vă explic cu ce suntem implicat în această afacere. Am împrumutat pe fiul meu să cumpere aceste produse. (…) produsele care au fost vândute MApN: măşti, măşti de gaze, alte produse, nu le ştiu”, a spus el.

”Vreau să vă spun nu am dat nicio declaraţie, vreau să vă spun că nu am semnat nimic din ce mi-au prezentat procurorii fiindcă sunt complet nevinovat, nu am nicio problemă cu această afacere şi consider că este un mare-mare abuz”, a adăugat fostul selecționer.

Fostul selecționer își susține în continuare nevinovăția sa și a fiului său

”Nu cred că a fost denunţ. Numele meu şi poziţia mea au făcut să existe, vedeţi de câteva zile în şir se vehiculează multe neadevăruri în această chestiune şi asta cred că este totul. În rest, ce să facem, chiar aşa în România nu poţi să stai de vorbă cu un om, că eşti supus acestor abuzuri? Veţi afla, poate credeţi că nu vă spun tot adevărul, dar veţi afla din acte că aşa este. Ăsta este adevărul. Credeţi că dacă era ceva concret ce îmi făceau? Probabil nu pot să îmi imaginez.

A mai apărut o chestie din asta că aş fi dat în gât pe cineva? Domnilor, staţi liniştiţi, Victor Piţurcă nu va face niciodată acest lucru. Niciodată. Dacă ar fi fost cineva care să fi promis ceva, iar eu să fi ştiut şi era…eu spun adevărul. Şi eu dacă aş fi comis ceva, aş fi spus. Dar să mi se reproşeze că am fost la un om în birou să îl cunosc şi că am cumpărat….mi se pare inadmisibil”, a mai spus acesta.

Victor Pițurcă a afirmat că afacerea este a fiului său, care însă nu a comis nicio faptă care să-l facă cumpărător de influență. Cei doi sunt în continuare cercetați sub control judiciar.