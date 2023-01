UPDATE

Potrivit ultimelor informații, alături de Victor Pițurcă, în același dosar, a fost reținut și directorul general al Romarm, Gabriel Țuțu.

UPDATE

După audieri, procurorii au dispus reţinerea fostului selecţioner, Victor Pițurcă. Ancheta vizează achiziţii de măşti realizate în timpul pandemiei.

Potrivit informațiilor apărute în presă, 98% dintre banii aferenţi unui contract încheiat de MApN cu firma Helios Dentserv, care a presupus distribuirea a 100.000 de măşti FFP3 în unităţile sanitare ale Ministerului, au revenit firmei PAV Green Energy, al cărei unic asociat este Alexandru Victorio Piţurcă (38 de ani), fost fotbalist şi fiul antrenorului Victor Piţurcă.

Ulterior, experţii au transmis că măştile FFP3 nu respectă standardele de rezistenţă împotriva germenilor.

Știre inițială

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a fost chemat, luni, la sediul central al DNA. Se pare că fostul antrenor va trebui să dea declarații în fața procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Din primele informații reiese că Victor Pițurcă urmează să dea explicații în legătură cu achiziția de măşti anti-COVID pentru Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Ce a făcut Victor Pițurcă?

Dosarul vizat de DNA, este cel al achiziționării de măști în perioada pandemiei. În același dosar este audiat în paralel și unul dintre șefii ROMARM.

„Nu am fost chemat încă la audieri! Am auzit că e ceva în derulare, dar eu nu am făcut nimic ilegal”, a declarat anterior Victor Pițurcă.

În anul 2020, în perioada stării de urgență, șeful direcției medicale MAPN, generalul D.P., s-ar fi ocupat de achiziționare a măștilor. Atunci, generalul D.P. i-a dat sarcina șefului farmaciilor din cadrul Direcției Medicale MAPN, C.P, să găsească transport și fondurile necesare pentru achiționarea echipamentelor medicale, cu precădere măști întrucât MapN nu dispunea de acele sume.

Ar fi încasat 11 milioane de lei de la MApN

Firma lui Alexandru Pițurcă a încasat 11 milioane de lei de la MApN, în urma livrării unor măști neconforme pentru COVID-19 în spitalele militare.

Procurorii DNA investighează acum posibile fapte de corupție comise de către generalii MAPN, dar și fapte de evaziune fiscală.

Victor Pițurcă nu a mai antrenat din ianuarie 2020, de când a plecat de la Universitatea Craiova. Acesta este însă împăcat cu ce s-a întâmplat și este mulțumit de viața lui.