Toată țara știe relația extraconjugală pe care Victor Pițurcă a avut-o timp de 16 ani cu Vica Blochina. Antrenorul este însă însurat de peste 30 de ani cu Maria, cu care are o fiică pe nume Claudia și un fiu pe nume Alexandru. Iată cine este femeia pe care a înșelat-o cu fosta balerină din Lituania.

Cum arată Maria și Claudia Pițurcă

Alexandru, acum în vârstă de 39 de ani, a jucat și el fotbal. Acesta s-a făcut cunoscut și pentru viața de noapte. Cu toate acestea, mama și sora sa nu au fost niciodată în atenția publicului. Recent, Alexandru a publicat pe Instagram o poză în care apare alături de ele.

Alexandru Pițurcă a trăit, de asemenea, o poveste de dragoste cu influencerul și modelul Cristina Ich, în vârstă de 31 de ani, din care a rezultat un copil. Despărțirea a fost destul de mediatizată, deoarece infuencerul a dezvăluit mai multe detalii neștiute despre relația lor.

Cum se menține Victor Pițurcă în formă la 66 de ani

Victor Pițurcă nu a mai antrenat din ianuarie 2020, de când a plecat de la Universitatea Craiova. Acesta este însă împăcat cu ce s-a întâmplat și este mulțumit de viața lui.

”Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită. Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar… Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, a declarat el recent.

La cei 66 de ani ai săi, antrenorul este într-o formă fizică de invidiat. Acesta a dezvăluit că face sport și mănâncă puțin. De asemenea, mâncarea o prepară numai din ingrediente naturale, neavând încredere în produsele din comerț.

”Sport și mănânci puțin. Nu bagi în tine așa cu nemiluita. Mai am și eu zile când mănânc, dar în general mănânc foarte puțin și totul bun. Am o fermă și numai de acolo consum legume și carne. Numai de acolo, din comerț nu aș mânca. În România, în momentul de față, carnea și legumele sunt de cea mai joasă calitate”, a spus Victor Pițurcă, potrivit Digisport.ro.