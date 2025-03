Fostul prim-ministru al României și lider al PSD, Victor Ponta, a anunțat oficial, miercuri, că va candida ca independent pentru funcția de președinte al țării.

”Vreau să confirm faptul că am luat decizia de a candida pentru funcţia de preşedinte. (…) Mă văd ca un preşedinte activ şi implicat care jumătate din zi şi-o va petrece la Palatul Victoria, alături de primul ministru, de membrii Guvernului pentru a pune în practică ceea ce ei au primit ca şi mandat de la poporul român şi ceea ce eu primesc ca mandat de la poporul român. (…) M-am decis să intru în această bătălie după ce am văzut, în primul rând, anularea alegerilor. A fost un eveniment şocant şi pentru mine şi pentru toţi românii”, a afirmat Victor Ponta, joi, într-o conferinţă de presă.

Ponta a subliniat că, de-a lungul ultimilor zece ani, a evoluat semnificativ și a învățat din experiențele sale politice și personale. De asemenea, a precizat că nu mai face parte din PSD și că se distanțează de orice afiliere politică formală.

El a evidențiat faptul că românii nu mai sunt dispuși să susțină un candidat legat de partide politice și că unii dintre ei doresc o schimbare reală.

Victor Ponta s-a angajat să fie un președinte activ și implicat, care își va împărți timpul între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, unde va colabora îndeaproape cu Guvernul pentru a pune în practică mandatul acordat de poporul român.

Pe lângă viziunea sa asupra rolului prezidențial, Ponta a vorbit și despre unele dintre principalele sale propuneri pentru viitorul României.

Una dintre acestea este legată de referendumurile naționale, pe care el dorește să le facă obligatorii, astfel încât voința poporului să fie implementată fără obstacole birocratice.

De asemenea, fostul prim-ministru a criticat profund nivelul actual de competență din administrația publică, subliniind că trebuie să existe o selecție riguroasă bazată pe merit, nu pe apartenența politică.

Ponta promite să fie un președinte care să lucreze pentru toți românii, indiferent de orientarea lor politică.

”Eu am avut şi am întotdeauna şi tot respectul, şi toată recunoştinţa şi toată dragostea pentru votanţii PSD, pentru că m-au votat deputat, prim-ministru, preşedinte chiar dacă nu am câştigat şi pentru aceşti votanţi îmi voi face întotdeauna datoria. Am căutat soluţia cea mai elegantă prin care să nu-i deranjez pe liderii PSD care au înţelegea lor cu PNL-ul, ştiu că e mare presiune din partea PNL să fiu dat afară şi nu mai am calitatea de membru al PSD.

Dacă din teamă sau din slugărnicie o să vrea să mă excludă, am mai fost o dată exclus din PSD, pentru că am zis că nu e normal ca PSD să-şi dea jos propriul guvern şi să ajungă la mâna lui Iohannis. Am avut dreptate atunci, poate am greşit cu omul de atunci, se poate, aşa, când văd zilele astea mă gândesc, dar pe principiu am avut dreptate şi acum am dreptate şi îmi asum absolut orice fel de sancţiune din partea conducerii oricărui partid”, a mai afirmat Victor Ponta.