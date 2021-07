Jurnaliștii de la cancan.ro au surprins-o pe Alexia Eram într-un club de pe litoral. Potrivit lor, fiica Andreei Esca a decis să plece la mare împreună cu prietenele sale, în timp ce iubitul ei, Mario Fresh, a plecat și el pe litoral dar cu prietenii lui.

Cu toate că Alexia Eram i-a obișnuit pe fani radiind de fericire, de această dată tânăra nu prea părea în apele ei. Totuși, aceasta a încercat să salveze aparențele, deși zâmbetul pe care l-a afișat întreaga seară a dat-o de gol.

Chiar dacă se afla în club cu prietenele sale, Alexia Eram a stat câteva zeci de minute cu telefonul în mână, uitând de ceea ce este în jurul ei. Potrivit sursei anterior menționate, tânăra nu și-a luat ochii de la ecranul telefonului, semn că ceva nu i-a picat bine.

Jurnaliștii de la cancan.ro l-au surprins pe Mario Fresh într-o ipostază asemănătoare, în urmă cu câteva zilei. Potrivit sursei citate, acesta era afectat de problemele de care s-a lovit în viața sa. Mama lui Mario Fresh i-a fost alături pe parcursul discuției, în timp ce acesta părea trist și abătut.

Cei doi s-au mai confruntat cu astfel de probleme în trecut, însă au lăsat să se vadă că au trecut peste. Mai mult decât atât, Mario Fresh declara în urmă cu o lună că are planuri serioase cu fiica Andreei Esca și ca are foarte multe de oferit, subliniind că îi are pe părinții lui drept un exemplu de urmat.

”Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire.

Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.