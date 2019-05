De luni, Simona Halep, locul doi WTA, va avea de luni doar 5.533 de puncte. Aceasta ar putea scădea mult în clasamentul WTA dacă colegele sale de teren ar face performanță.

Simona Halep poate fi depășită de Kiki Bertens, care se află abia pe locul 4 în WTA, dacă aceasta ar ajunge în finala turneului de la Roma. Bertens s-a calificat în semifinale după ce Naomi Osaka, numărul 1 WTA, și-a anunțat retragerea din turneu. Nipona s-a calificat în sferturile turneului de la Roma, însă aceasta a suferit o accidentare la mână și a fost nevoită să părăsească competiția. Sportiva noastră riscă să ajungă pe locul patru WTA dacă Petra Kvitova ar avea un acces în ultimul act, în timp ce Karolina Pliskova ar fi nevoită să câștige competiția.

Acum, pentru Simona Halep urmează turneul de la Rolland Garros, unde are de apărat titlul de anul trecut. Românca se va afla la distanță mare de puncte de ocupanta locului 1 în WTA, respectiv Naomi Osaka, iar recuperarea titlului de cea mai bună jucătoare de tenis din lume este o misiune dificilă pentru Halep. Sportiva noastră are totuși șansa să recupere locul din vârful clasamentului în luna septembrie, după US Open.

”Chiar am spus mai devreme, este și un lucru bun, dacă privești partea pozitivă. Aveam nevoie de câteva zile de relaxare.

Mă odihnesc și sper să am bateriile încărcate pentru Roland Garros”, a spus Simona, despre eșecul de la Roma, conform DigiSport.

