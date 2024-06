Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat că Pedro Sanchez, omologul său spaniol, are în plan o vizită în România în luna iulie.

„Am văzut abordarea de până acum, când se apropie alegerile începem să vorbim despre Diaspora. Sunt două perspective diferite, ce trebuie să faci pentru românii care sunt plecaţi. (…) Primul pas e să recunoşti că eşti bolnav, să admiţi că 5-6 milioane de români sunt plecaţi şi (…) în toate deplasările pe care le faci, întâlnirile externe cu premieri omologi, din ţările în care comunităţile româneşti sunt foarte mari, să te implici direct. Şi am încercat lucrul acesta, am avut cu cancelarul Olaf Scholz, am vorbit foarte mult de sezonieri, acolo au fost marile probleme… Adică, cumva, să-i redai demnitatea şi românul să fie tratat în Germania la fel ca şi germanul. Ştiţi, e de notorietate prietenia cu premierul Pedro Sanchez. Va veni în luna iulie să semneze dubla cetăţenie pentru români”, a declarat Marcel Ciolacu vineri, într-un interviu realizat la România TV, la volanul maşinii sale, într-o plimbare prin Bucureşti.