Vești bune pentru români la început de an! Vor putea achiziționa mult mai ușor aceste produse. Se aplică deja de la 1 ianuarie

Blocul comunitar informează că de la 1 ianuarie 2022, consumatorii și agenții economici vor putea să cumpere sau să vândă cu mai multă ușurință conţinut digital, servicii şi bunuri digitale şi „bunuri inteligente” din şi în întreaga Uniune Europeană. Potrivit unui comunicat de presă trimis de către Uniunea Europeană, acest lucru se poate întâmpla datorită noilor norme privind conţinutul digital şi vânzarea de bunuri.

„2022 începe într-o notă extrem de pozitivă pentru consumatorii şi întreprinderile din UE. În cazul unor probleme sau defecte legate de conţinutul digital, de serviciile digitale sau de produsele inteligente, consumatorii din UE vor avea de acum aceleaşi drepturi ca în cazul oricăror alte bunuri, indiferent de locul din UE din care au cumpărat bunurile şi serviciile respective. Normele noastre armonizate consolidează drepturile consumatorilor şi, mai mult, vor încuraja companiile să îşi vândă bunurile şi serviciile în întreaga UE, oferind securitate juridică, ceea ce îi va ajuta pe consumatori în milioane de tranzacţii zilnice”, a declarat comisarul pentru justiţie, Didier Reynders.

Consumatorii vor fi protejați de noile norme

De asemenea, în comunicatul de presă anterior menționat se arată că noile norme privind contractele digitale îi vor apăra pe consumatori în cazul în care conținutul digital sau serviciile digitale sunt defectuoase.

Blocul comunitar a decis ca în cazul în care acest lucru se întâmplă, consumatorii să aibă dreptul legal la o soluție precum reducere de preț sau rezilierea contractului și rambursarea sumei plătite de către acesta.

Este de menționat că directiva privind vânzarea de bunuri le va asigura consumatorilor același nivel de protecţie în întreaga UE, aplicându-se atât la cumpărăturile din mediul online, cât și la cumpărăturile din magazine.

În plus, Uniunea Europeană mai anunță că noile norme vor acoperi toate bunurile, inclusiv bunurile cu componente digitale. Noile norme menţin perioada minimă de garanţie de doi ani de la data la care consumatorul primeşte bunul şi prevăd o perioadă de un an pentru inversarea sarcinii probei în favoarea consumatorului. În practică, aceasta înseamnă că, în primul an, va fi datoria vânzătorului să dovedească faptul că bunul nu a fost defect încă de la început.

Majoritatea statelor membre au transpus integral atât Directiva privind conţinutul digital, cât şi Directiva privind vânzarea de bunuri. Comisia va monitoriza îndeaproape transpunerea în celelalte state membre. De fapt, sunt deja în desfăşurare mai multe proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva statelor membre care nu au comunicat încă măsurile lor de transpunere.