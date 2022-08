Vlăduța Lupău și Adrian Rus se vor muta în noua lor casă

În curând, Vlăduța Lupău și soțul ei, Adrian Rus, se vor muta în casă nouă. Marți, 23 august, îndrăgita artistă de muzică populară a făcut un instastory în care le-a arătat fanilor ei cum arată vila pe care a clădit-o alături de bărbatul iubit.

Vă amintim că, în urmă cu un an de zile, Vlăduța Lupău și Adrian Rus au început de la zero lucrările pentru noua lor casă. Cei doi îndrăgostiți și-au construit o vilă mare, cu etaj și curte spațioasă.

„Sărbătorim un an de când am dat startul lucrărilor la casă. Nu mai avem mult și sperăm să ne mutăm! Am venit la casă, unde nu am mai ajuns de două săptămâni și ceva. Și sunt foarte entuziasmată de cum s-a transformat totul în interior. Cred că în foarte puțin timp o să ne și mutăm. O să vă arăt mici chestii pentru că sunt foarte încântată și eu. Să nu mă întrebați detalii, mobile este făcută toată la comandă, iar designul este făcut de o echipă profesionistă.

Ador ușile, sunt din furnir. Bucătăria nu este gata. Blatul mesei este din cuarț. În living mai avem de lucrat la scara interioară. În grădină este deja plantat un copac”, le-a povestit Vlăduța Lupău fanilor ei în cadrul unui story de pe Instagram.

Vlăduța Lupău și Adrian Rus au devenit părinți. Au împreună un băiat

Menționăm că acesta nu este singurul motiv de bucurie pentru Vlăduța Lupău și Adrian Rus. Cu puțin timp în urmă, artista de muzică populară a născut un băiețel frumos și sănătos, iar după ce a fost externată din maternitate ea a postat pe contul ei de Instagram surprinza pe care i-a pregătit-o soțul ei acasă.

Fericită până la lacrimi, vedeta a postat surprinza făcută de soțul ei pe contul ei de Instagram pentru a-și împărtăși bucuria cu fanii ei.

„E timpul să plecăm acasă. Abia am așteptat și de astăzi începem o nouă etapă. Sunt convinsă că va fi foarte frumos. Eu m-am pregătit așa ca o mămică să nu-l fac de rușine când plecăm”, a spus artista într-un story făcut pe Instagram.

Când a ajuns acasă, căntăreața de muzică populară a avut parte de o surpriză de proporții! Soțul ei a umplut casa cu baloane albastre și a cumpărat un buchet imens de trandafiri pentru ea și un tort mare. „Așa ne-a primit tati acasă”, spunea bucuroasă Vlăduța Lupău.