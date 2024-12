Procurorii din Prahova au efectuat, luni, o serie de descinderi la locuința lui Horațiu Potra și în alte 11 locații din București, Ilfov și Sibiu. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal deschis după ce fostul mercenar a fost găsit cu arme de foc, arme albe și sume mari de bani în mașină.

Luni dimineață, autoritățile au desfășurat o operațiune amplă ce a inclus percheziții la locuința lui Horațiu Potra și alte 11 locații. Zonele vizate sunt situate în municipiul București, județul Ilfov și județul Sibiu, iar scopul acțiunii este clarificarea circumstanțelor în care au fost comise posibile infracțiuni.

Operațiunea a fost inițiată după ce Horațiu Potra și un alt bărbat au fost opriți în Prahova. În mașina acestora, autoritățile au descoperit un arsenal format din arme albe, arme de foc, sume mari de bani și echipamente electronice, printre care laptopuri și o dronă profesională.

Ancheta a fost declanșată după ce Horațiu Potra și un tânăr de 22 de ani au fost opriți de poliție în județul Prahova.

În mașina acestora au fost descoperite arme albe (macete, săbii, pumnale), arme de foc și sume mari de bani, respectiv 18.000 de dolari și 25.000 de lei. În plus, autoritățile au confiscat dispozitive electronice, medii de stocare și o dronă profesională.

Conform anchetatorilor, obiectele descoperite ar fi fost destinate organizării unor acțiuni ilegale.

Un detaliu important al anchetei îl reprezintă o întâlnire recentă, care ar fi avut loc într-un depozit din Ciolpani, județul Ilfov. Potrivit unor surse, Horațiu Potra s-a întâlnit sâmbătă, la o fermă de cai din Ciolpani, cu neo-legionarul Eugen Sechila și alte persoane.

Discuțiile ar fi vizat organizarea unor acțiuni violente în Capitală. La întâlnire ar fi participat și un cetățean străin, iar scopul declarat ar fi fost crearea de haos în cadrul unor manifestații.

Potrivit unor surse, Horațiu Potra și Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, s-ar fi întâlnit pentru a discuta despre organizarea unei manifestații în București.

Totodată, Călin Georgescu, candidatul pro-rus la prezidențiale și cunoscut pentru discursurile sale cu nuanțe legionare, ar fi avut, conform anchetatorilor, legături cu Horațiu Potra.

Deși avocații lui Potra, Christiana Mondea și Șerban Moga neagă această conexiune, surse apropiate anchetei susțin că Georgescu ar fi refuzat paza oficială SPP și s-ar fi bazat pe oameni din anturajul lui Potra pentru protecție.

„Îl aduci pe om la 3 noaptea la audieri. Dai la presă că nu știu ce a făcut și în dosar apare cu totul altceva. Acuzația se referă la ce ați văzut și dumneavoastră ca și arsenal și la anumite postări pe facebook. Adică nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică pe motivul că ar fi postat ceva la început de decembrie. Or dacă verificăm pagina de facebook a domnului Potra vom vedea că postarea de la început de decembrie este o melodie, pe care nu am ascultat-o. Am solicitat acest lucru și ni s-a spus că momentan nu este posibil”, au afirmat avocații săi.

Această întâlnire ar fi fost mediată de un cetățean străin, iar scopul ei, conform anchetatorilor, ar fi fost planificarea unor acțiuni menite să provoace haos.

Mercenarii coordonați de Horațiu Potra urmau să fie implicați în evenimentele respective.

Horațiu Potra a fost condamnat definitiv pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor într-un dosar inițiat de DIICOT în 2010, potrivit datelor disponibile pe portalurile de justiție, inclusiv Lege5. La acea vreme, Traian Berbeceanu, șef al BCCO Alba, îl descria pe Potra ca fiind „extrem de periculos” și relata în cadrul unei anchete realizate de RISE Project și emisiunea „În premieră” din 2012 că acesta obișnuia să doarmă cu un pistol încărcat lângă el.

Berbeceanu l-a caracterizat pe Potra drept „extrem de abil” și „bine pregătit”, menționând că, în timpul perchezițiilor la locuința sa, au fost descoperite arme caracteristice asasinilor și muniție de tip „ca de război”. Cu toate acestea, judecătorii din Oradea au decis că Potra nu reprezenta un pericol public și au hotărât eliberarea sa.

La momentul respectiv, Mediafax, citând declarații ale polițiștilor, transmitea că armamentul deținut de Potra era specific asasinilor și ar fi putut fi utilizat oricând de o celulă teroristă pentru organizarea unui atac.

După eliberarea lui Potra, Traian Berbeceanu a relatat într-o conferință de presă organizată la Sibiu un mesaj primit de la un subaltern care își exprima dezamăgirea față de decizia instanței. Polițistul sublinia riscurile la care sunt expuși colegii săi, spunând:

Traian Berbeceanu a relatat cum Horațiu Potra utiliza gloanțe de tip „dum-dum”, denumite și „ucigașele de polițiști”, cunoscute pentru efectul devastator. Aceste gloanțe aveau capacitatea de a perfora vestele antiglonț și, odată ajunse în corp, se fragmentau, provocând leziuni severe organelor interne.

În final, Potra a fost achitat de acuzațiile legate de trafic de droguri, însă a primit o condamnare cu suspendare de 2 ani și 8 luni pentru încălcarea regimului armelor și munițiilor. Ulterior, în 2017, acesta a fost reabilitat juridic.

Horațiu Potra a fost inculpat și pentru amenințarea fostului director general al Romgaz, Adrian Volintiru, care l-a reclamat în 2020 după primirea unor mesaje intimidante pe telefonul mobil. Potrivit publicației Turnul Sfatului, fostul membru al Legiunii Străine i-a transmis mai multe mesaje cu un conținut amenințător.

Ulterior, un alt mesaj, mai scurt, completa amenințările: „Venim acum!”.

Deși inițial Adrian Volintiru l-a denunțat, doi ani mai târziu a renunțat la acuzații, invocând mai multe motive. El a explicat că nu a dorit să îi facă rău lui Potra, mai ales având în vedere condamnarea anterioară cu suspendare pe care acesta o avea.

„În primul rând, la momentul la care a avut loc ultimul termen nu mai eram director general al Romgaz, în al doilea rând știam că omul are doi ani și șase luni cu suspendare și nu am vrut să-i fac rău dacă pot să nu fac rău și în al treilea rând știu sigur că el personal nu avea nimic cu mine (…) De la asemenea persoane, gândiți-vă cine este, nu se poate afla niciodată cine e în spate. Nu mai bat câmpii că nu mai are rost. Nu mai sunt în Mediaș. Am considerat că e OK”, a declarat Adrian Volintiru pentru Turnul Sfatului.