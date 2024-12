Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, a declarat o avere impresionantă la momentul candidaturii, cu un portofoliu ce include 71 de terenuri, proprietăți imobiliare și o cantitate semnificativă de aur.

Horațiu Potra se afla într-un autovehicul Mercedes G, condus de Andrei Florin Lup, un tânăr de 22 de ani originar din Mediaş, oraş din care provine şi Potra.

Horaţiu Potra a ajuns cu duba la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, El va fi audiat, la fel şi tânărul care conducea autovehiculul de lux în care cei doi se aflau şi a fost ridicat şi dus la Poliţie pe o platformă.

Potrivit informațiilor apărute în presă, în autoturismul lor ar fi fost găsite numeroase arme între care un pistol, un dispozitiv de împrăştiere gaze iritant lacrimogene cu aspect de pistol şi butelia aferenta cu piper, o petardă din categoria F4 supusă autorizării, cinci bricege, un dispozitiv box, trei cuţite, două lame de cuţit, un baston telescopic şi diverse sume de bani, inclusiv coroane cehe şi franci congolezi.

Conform declarației de avere, cea mai mare parte a terenurilor se află în apropierea Mediașului, orașul în care Potra a fost ales consilier local și unde a candidatura pentru funcția de primar. Terenurile au fost achiziționate după anul 2002, iar cele mai multe în ultimii ani. Un aspect notabil este achiziția a șapte terenuri împădurite în județul Cluj, cu o suprafață totală de peste 200.000 de metri pătrați.

Pe lângă terenuri, Potra deține 28 de proprietăți imobiliare, incluzând 12 apartamente, zece case de locuit și trei spații comerciale. Anul trecut, el a cumpărat spații comerciale și trei case de locuit, însă locațiile acestora nu sunt precizate în declarația de avere. Potra mai deține două autoturisme: un Mercedes fabricat în 2016 și un Volkswagen din 1981. Cu toate acestea, cel mai surprinzător aspect este cantitatea de aur pe care o deține – 10 kilograme, evaluată la peste 3,5 milioane de lei.

În ceea ce privește activele financiare, Potra are conturi în lei și valută la bănci precum BCR, EximBank, CEC și OTP Bank, totalizând circa 200.000 de lei, 300.000 de dolari, peste 250.000 de euro și 100 de lire sterline. Veniturile sale principale sunt descrise vag în declarație ca provenind din „pregătire fizică și antrenamente de specialitate”, fără a specifica sursa concretă, iar suma declarată depășește 1,15 milioane de euro. Alte venituri provin din activitatea de administrator la o societate comercială, unde câștigă 24.000 de lei pe an, și din arenda terenurilor agricole, care îi aduce 210.000 de lei.

În declarația de interese, Potra menționează că este administrator la opt firme, dintre care trei îi aduc venituri de aproximativ trei milioane de lei. Aceste firme sunt SC Ralfrole SRL, SC AO Futuro SRL și SC GPH Legion Africa Role SRL. Potrivit platformei Termene, Potra este asociat și administrator în 11 firme, dintre care trei au fost radiate.

SC Ralfrole SRL, înființată acum cinci ani și cu sediul în Mediaș, a raportat un profit de 1,6 milioane de lei anul trecut, în scădere față de 3,4 milioane de lei în 2022. Aceasta are ca domeniu de activitate „alte forme de învățătură”. SC GPH Legion Africa Role SRL, cu același domeniu de activitate, a înregistrat pierderi de 2,38 milioane de lei anul trecut, după ce în 2022 obținuse un profit de aproximativ 500.000 de lei și o cifră de afaceri record de 18,4 milioane de lei.

Potra a apărut pe platforma X încă de la începutul anului 2023, cu descrierea: „Mercenarul Român Horațiu Potra, văzut undeva lângă Goma”.

