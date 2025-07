Premierul Ilie Bolojan a intrat marți în cel mai sensibil dosar social al începutului de vară: obligativitatea ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să achite contribuția la asigurările de sănătate.

Măsura, care lovește direct în buzunarul tinerelor familii, a stârnit reacții aprinse, mai ales după ce Digi24 i-a prezentat premierului cazul Paulei, o viitoare mamă care a muncit trei joburi pentru a-și asigura un venit decent în concediul de maternitate.

„Nu am dormit toată noaptea, sunt însărcinată și mă gândesc în ce țară de doi bani trăiesc. Am avut trei joburi în acest an ca să pot să ajung la cuantumul maxim al indemnizației.

De ce toate măsurile care au intrigat au fost revizuite, dar cea care vizează mamele, nu?”, i-a scris Paula șefului Guvernului.