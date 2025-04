De la arhitectură la de 3DinBox

Capital: La nici 30 de ani conduci deja două business-uri. Cum ai ales cele două domenii în care ai deschis afacerile?

Andrei Murariu: De mic am fost expus unui spirit antreprenorial, dacă pot să spun așa. Părinții mei au deschis propria firmă de construcții, iar eu am petrecut mult timp alături de ei, fie pe șantier, fie în intâlniri de afaceri. Cred că ei mi-au insuflat această viziune despre a fi independent profesional. Compania 3DinBox este concepută ca un hub de tehnologii de printare 3D dedicat comunității de profesioniști și pasionați din România. Eu însumi sunt pasionat de imprimarea 3D, pe care am experimentat-o în facultatea de Arhitectură pentru a realiza machete. Potențialul acestei tehnologii m-a determinat să iau în serios posibilitatea de a investi într-un astfel de business.

Creatin, pe de altă parte, a fost o oportunitate identificată în piață. După ce am mutat showroom-ul și depozitul 3DinBox în Mogoșoaia, am observat că zona era slab dezvoltată pe partea de săli de fitness.

Un business profitabil cu viitor asigurat

C: Este afacerea cu imprimare 3D profitabilă?

A.M: Cred că imprimarea 3D are un potențial fantastic. Există o categorie de public pasionat de acest domeniu, oameni care își cumpără imprimante 3D pentru a repara diverse obiecte din casă, pentru a crea jucării personalizate pentru copii sau chiar pentru a da viață unor idei creative. Practic, orice îți trece prin minte poate fi transformat în realitate cu ajutorul imprimării 3D, având la dispoziție materiale potrivite pentru aproape orice aplicație.

Pe de altă parte, la nivel profesional și industrial, imprimarea 3D este deja bine integrată în domenii precum auto, medical, în fabrici de productie dar și în sectorul militar. Se folosesc atât pentru prototipare rapidă, cât și pentru producția de piese funcționale, machete și loturi personalizate.

Parcursul nostru nu a fost lipsit de provocări. La început a fost greu, marjele erau mici, iar producătorii mari aveau tot felul de cerințe dacă voiai să colaborezi direct cu ei – trebuia să ai un anumit număr de angajați, departamente dedicate pentru suport, vânzări etc. Cu toate astea, după doar doi ani aveam deja contracte directe cu jumătate dintre producătorii pe care îi comercializăm.

Investiția totală adunata pe parcursul tuturor anilor pentru acest business a fost de 610.000 lei. Iar ca venituri, pentru anii 2020-2021 am atins cifra de aproximativ 995.000 de lei fără TVA, în 2022 și 2023 ne-am menținut la 1.530.000 de lei fără TVA, iar în 2024 am crescut la 3.984.962 de lei fără TVA.

Primul HUB de tehnologii de printare 3D

C: Cine sunt clienții voștri?

A.M: La 3DinBox, avem o gamă foarte variată de clienți, de la pasionați și mici antreprenori, până la companii mari și fabrici. Fiecare colaborare este o experiență din care învățăm și creștem împreună. De asemenea, suntem activi și pe piața licitațiilor publice, livrând echipamente către universități, instituții publice și chiar sectorul de apărare.

C: Ce obiective are 3DinBox?

A.M: La cinci ani de la deschiderea primului showroom și după o experiență consistentă exersată în provocări de zi cu zi, ne mutăm într-un spațiu de 600 mp, unde vom avea probabil cel mai mare depozit de imprimante 3D și consumabile din România. Tot aici vom avea birouri, showroom și vom organiza evenimente. Pot spune acum că suntem dezvoltatorii primului HUB de tehnologii de printare 3D dedicat comunității de profesioniști și pasionați din România și sunt bucuros că alături de o echipă la fel de tânără și pasionată am reușit să creștem acest business cu un potențial foarte mare.

Piețele străine, mereu în țintă

C: Care sunt previziunile de business pentru 2025 la 3DinBox?

A.M: Pentru 2025, ne-am propus să extindem și să consolidăm echipa, astfel încât să putem oferi o experiență mai bună și mai rapidă clienților noștri. Va fi un an în care ne vom concentra și pe mărirea stocurilor, pentru a susține mai eficient cererea în creștere, iar estimările noastre arată o evoluție clară în direcția unei creșteri semnificative a vânzărilor.

Avem și câteva proiecte în pregătire care sunt gândite să aducă un plus real pentru comunitatea de pasionați și profesioniști – atât ca informație, cât și ca oportunități de dezvoltare. Sunt lucruri care, credem noi, vor ridica standardul în industrie și vor poziționa 3DinBox nu doar ca furnizor, ci și ca un hub de referință pentru cei care vor să fie parte din viitorul acestei tehnologii. Le vom anunța în viitorul apropiat.

C: Luați în calcul și colaborări cu piețele externe? Dacă da, cum abordați acest aspect?

A.M: Da, este un pas important pe care îl avem în plan pentru anul acesta. Ne dorim să extindem vânzările și către piețele externe, în special în Europa. Pentru a face asta sustenabil și eficient, vrem mai întâi să consolidăm echipa și să punem la punct toate procesele interne – logistică, stocuri, website, fluxuri operaționale – astfel încât să putem livra aceeași experiență bună și peste graniță.

Este important de menționat că domeniul imprimării 3D nu înseamnă doar vânzare de echipamente, ci include și o componentă puternică de consultanță și suport. Clienții au nevoie de soluții potrivite, de ghidaj și de oameni care să înțeleagă aplicațiile din spate. Tocmai de aceea, nu ne grăbim, ci ne asigurăm că suntem pregătiți să oferim aceeași valoare și într-un context internațional.

Arhitect, antreprenor, CEO, investitor

C: Care este background-ul tău?

A.M: Am fost de mic pasionat de arhitectură. M-am pregătit pentru admiterea la facultate și am fost acceptat atât la facultatea din Iași, cât și la Ion Mincu din București. Am avut întotdeauna o mulțime de idei de afaceri care mă atrăgeau și astfel mi-am dat seama că nu vreau doar să urmez un drum clasic, ci să dezvolt acele idei. După multă reflecție, m-am concentrat pe ceea ce a ajuns astăzi să fie 3Dinbox – un business de succes care a pornit din pasiune pentru tehnologie și inovație.

C: Cum ai caracteriza piața din România pe acest segment?

A.M: Piața din România este într-o evoluție clară. Oamenii sunt din ce în ce mai interesați de această tehnologie și, spre deosebire de acum câțiva ani, reticența a scăzut vizibil, mai ales în rândul celor care înțeleg potențialul real al fabricării aditive.

Vedem o creștere constantă, atât în zona de hobby și educație, cât și în mediul profesional sau industrial, unde imprimarea 3D începe să fie integrată în procese reale de producție, nu doar pentru prototipare. Este un trend care capătă tracțiune și cred că, pe măsură ce accesul la informație și echipamente devine mai facil, adoptarea va accelera și mai mult.

Este o piață care încă se formează, dar tocmai de aceea oferă oportunități mari pentru cei care sunt pregătiți să inoveze, să educe și să construiască pe termen lung.