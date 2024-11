Adriana Bahmuţeanu, care a păstrat legătura cu fostul său soț doar prin intermediul scrisorilor, a spus că Silviu Prigoană avea probleme de sănătate și dificultăți financiare înainte de a-și pierde viața.

Ea crede că stresul cauzat de afaceri și de proiectele nereușite ar fi contribuit la declinul său.

„Sunt sigură că Silviu Prigoană a murit din cauza afacerilor care mergeau prost. El de mai mulți ani nu o mai ducea bine cu afacerile. Toate s-au acumulat. Copiilor le place casa asta și nu se vor muta. Dintre casa mea și casa asta, aici vor alege să stea fiindcă le place. Eu nu știu ce e cu casa asta, nu am știut niciodată cine a proprietarul”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană crede că el va fi înmormântat în secret, așa cum s-a întâmplat și cu tatăl lui.

Acum, medico-legal vorbind se poate face asta. Copiii majori pot lua această decizie. Eu nu mai pot face nimic, nu mai suntem căsătoriți de zece ani și nu am putere de decizie. Ei vor decide ce se va întâmpla”, a completat Adriana Bahmuțeanu.

Bahmuțeanu susține că s-a lovit de refuzul menajerei și al fiului cel mare al lui Prigoană, Honorius, care au împiedicat-o să intre în locuință, în ciuda intențiilor sale de a fi aproape de copiii lor în aceste clipe.

În fața refuzului, Adriana a susținut că ar exista un plan de izolare a copiilor.

Mai mult, Bahmuțeanu a apelat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și la Poliție, solicitând ajutor pentru a-și putea vedea copiii.

După intervenția echipajelor de poliție și a reprezentanților DGASPC, autoritățile au reușit să intre în locuință pentru a verifica starea minorilor. Potrivit DGASPC, băieții nu au dorit să plece din casa tatălui lor.

Bahmuțeanu și-a exprimat îngrijorarea față de felul în care copiii ar putea să gestioneze această pierdere. Ea consideră că prezența unui adult care le interzice să iasă din casă poate crea o stare de tensiune și izolare pentru aceștia, fiind de părere că sprijinul ei ar fi benefic în aceste momente de criză emoțională.

„Nu se auzea nimic în casă, eu nu știu cu cine sunt, o singură dată am auzit-o pe menajeră că a strigat la mine că nu am ce să caut aici în poartă. Mi se pare foarte aiurea. Sunt mama lor, sunt îngrijorată, nu știu ce fac. Sunt în stare de șoc copiii, astăzi a murit tatăl lor, eu nu am acces la ei. (…) Este cineva cu ei în casă, un adult care îi învață să nu iasă din casă”, a spus ea.