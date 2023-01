Celebrul manelist Florin Salam a declarat că, de când s-a îngrășat, nu mai acordă atât de multă atenție felului în care se îmbracă.

Cântărețul a dezvăluit că nu mai cheltuiește așa de mulți bani pe haine acum.

Florin Salam: Cum să mai dau 10.000 de lei pe un sacou dacă m-am îngrășat

Florin Salam a dezvăluit că, atunci când era slab, nu se uita la sumele achitate atunci când venea vorba de vestimentație și dădea chiar și 10.000 de lei pe un sacou.

„De când m-am îngrășat port ce o fi pe acolo. Înainte aveam grijă mare, când eram mai slăbuț. Eu am inventat chestia asta la noi la maneliști. Eu am adus hainele astea scumpe de tot. Dar de când m-am îngrășat, am nervi.

Cum să mai dau 10.000 pe un sacou dacă m-am îngrășat. Bine, nici asta nu ar fi ieftin, dacă stau să mă gândesc, dar nu mai e ca celălalt de când eram eu slab. Ei, când oi slăbi, mă împrumut și tot îmi iau un tir de haine”, a declarat manelistul.

Florin Salam e unul dintre cei mai cunoscuți și bine plătiți maneliști din România. Sumele cerute de artist pentru un eveniment pornesc de la 5.000 de euro și pot ajunge până la 10.000 de euro. Însă sunt evenimente de la care Salam și trupa lui pleacă și cu 20.000 de euro.

Pasiunea pentru muzică o are din copilărie

Pasiunea lui Florin Salam pentru muzică a început încă de când era elev. În timpul școlii, acesta petrecea mult timp cu lăutarii, dar mergea la ore doar de frica mamei sale.

„Nu-mi ardea de școală, dar mă duceam să nu mă bată mama! Mă împrietenisem cu lăutarii din Berceni, mă țineam după ei. Am ajuns cântăreț prin chin, nedormire, am plâns mult.

Mă duceam cu tata la nunți și mă băga și pe mine să cânt, să fac un ban, luam 400-500 de lei, iar mama avea 800 de lei salariu, că muncea. Prinsesem gustul banilor parfumați, ce să mă mai duc la școală?

Am făcut și năzdrăvănii, jucam barbut pe surprize (de la guma de mestecat – n.r.). Le câștigam și le vindeam la ăia mai bogați. Și-mi luam blugi și pulovere turcești”, a povestit Salam în podcastul lui Damian Drăghici.