Cunoscutul manelist Florin Salam este audiat într-un dosar de proxenetism și cămătărie, anunță Poliția Capitalei, care adaugă că au avut loc 11 percheziții în dimineața zilei de miercuri, 22 februarie.

Poliția Capitalei spune că au fost aduse la audieri mai multe persoane, printre care și manelistul Florin Salam.

Manelistul a venit la Secția 24 pentru a da declarații în calitate de martor cu privire la infracțiunea de proxenetism. Mai multe surse spun că ar fi vorba despre mai multe femei care și-ar desfășura activitatea în Centrul Vechi al Capitalei. Poliția spune că discuțiile cu Florin Salam nu au durat mult.

De asemenea, la audieri au fost aduse și două recepționere de la un hotel din centrul Capitalei, dar și mai mulți membri ai clanurilor Ștoacă și Macula.

”În fapt, mai multe persoane sunt bănuite că ar fi înlesnit practicarea prostituției, în Sectorul 5, dar și în alte localități din țară, obținând foloase patrimoniale de pe urma acestei activități, care ar fi fost desfășurată de mai multe femei”, arată Poliția Capitalei.

Unele persoane ar fi oferit sume de bani cu dobândă impusă și termen de restituire

Poliția Capitalei mai spune că cercetările arată că anumite persoane sunt bănuite pentru oferirea diferitelor sume de bani cu dobândă impusă. Aceste persoane stabileau și un termen de restituire.

”De asemenea, din cercetări s-a stabilit că unele dintre persoanele bănuite ar fi oferit sume de bani cu dobândă impusă și termen de restituire.

În baza mandatelor de aducere, persoanele vizate urmează a fi conduse la audieri, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și cămătărie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române”, a mai precizat Poliția Capitalei.

Florin Salam nu mai dă sume mari de bani pe sacouri de când s-a îngrășat

Anterior, manelistul spunea că nu mai dă sume mari de bani pe haine de când s-a îngrășat.

”De când m-am îngrășat port ce o fi pe acolo. Înainte aveam grijă mare, când eram mai slăbuț. Eu am inventat chestia asta la noi la maneliști. Eu am adus hainele astea scumpe de tot. Dar de când m-am îngrășat, am nervi.

Cum să mai dau 10.000 pe un sacou dacă m-am îngrășat. Bine, nici asta nu ar fi ieftin, dacă stau să mă gândesc, dar nu mai e ca celălalt de când eram eu slab. Ei, când oi slăbi, mă împrumut și tot îmi iau un tir de haine”, spunea el.