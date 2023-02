Florin Salam a răbufnit după ce a primit mai multe comentarii negative la adresa familiei lui. Cântărețul le-a luat apărarea în special copiilor săi, după ce unii oameni ar fi spus că aceștia nu ar avea un aspect fizic foarte plăcut.

Florin Salam le-a luat apărarea copiilor săi

„Păi, ăștia sunt urâți? Dacă și eu am copii urâți, înseamnă că sunteți chiori! Puteți să spuneți ce vreți voi, dar să spuneți că am copii urâți…Eu am cei mai frumoși copii. N-ați văzut-o pe Betty, Dani, Rania, Măriuța, Dani cel mic, să nu mai zic de Roxana mea.

Eu sunt mai zăpăcit, dar când e vorba de familie, eu am cea mai frumoasă familie. Știți și voi treaba asta. De ce să mă supăr? Dacă și de mine spuneți că am copii urâți”, a transmis Florin Salam pe o rețea de socializare.

Florin Salam are cinci copii, Betty și Daniel Stoian, din prima sa căsătorie, iar Rania, Jacqueline și Simon Ștefan, din actuala sa căsnicie cu Roxana Dobre.

Cum s-au cunoscut Florin Salam și Roxana Dobre?

Roxana Dobre și Florin Salam formează un cuplu de aproape 9 ani. Cu toate acestea, cei doi s-au căsătorit civil de abia în vara anului trecut.

La un moment dat, Roxana Dobre a povestit cum s-a cunoscut cu celebrul cântăreț de manele.

”Ieșisem într-o zi la alergat în parc și una din fostele mele prietene i-a trimis o poză cu noi. El m-a văzut pe mine și ne-a chemat pe toate la Rin. El stătea acolo în acea perioadă. Ne-am așezat la masă și vreau să spun că am vorbit încontinuu, trei, patru ore.

Nu mai conta cine era acolo. Aveam o limbariță… Parcă îl cunoșteam de o viață. M-am descărcat, l-am simțit așa”, a spus Roxana Dobre într-un interviu.

Roxana Dobre este o femeie înțelegătoare și deloc geloasă, de aceea nu o deranjează că soțul ei este înconjurat mereu de sute de fane. Ea înțelege că succesul lui atrage femeile. Ba mai mult, nici nu ar deranja-o dacă Florin Salam ar petrece o noapte în compania altei femei.

Însă Roxana Dobre nu ar accepta niciodată ca Florin Salam să aibă o amantă. Ea ar divorța imediat, indiferent de cât de mulți copii ar avea împreună.