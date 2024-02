Florin Salam și fiica sa, Betty, au adus un zâmbet pe fețele tuturor! După ce a întâmpinat unele momente dificile, chiar recent, artistul de muzică manele a realizat că familia este tot ceea ce contează în viață.

În timpul unei transmisiuni live pe platforma TikTok, regele manelelor își exprimă admirația pentru fiica sa, apreciind-o pentru sprijinul acordat în momentele dificile și pentru iubirea necondiționată pe care i-a oferit-o mereu.

În timpul unei transmisiuni live pe TikTok, în care artistul interacționa cu alți internauți, Betty Salam a făcut o vizită tatălui ei. Acest gest a emoționat profund pe regele manelelor, care a început să plângă în fața fiicei sale

„Fata mea care mereu m-a înțeles. Îmi pupă copiii mai cu foc decât mine! Eu mai am trei copii cu Ruxi, dar Beti îmi pupă copiii mai cu foc decât mine! Ca să îmi dea viață să trăiesc, uitați-o! Dragostea mea, ochișorii mei, te iubesc.

Ești dragostea lui tăticul până oi intra în pământ! De unde vii tu acum? Ai venit la tăticul tău? Mă mai iubești?”, i-a spus Salam fiicei sale, în timp ce plângea.

„Cel mai mult te iubesc”, i-a spus Betty.

„Eu sunt regele tău? Până intru în pământ sunt viața ta?”, a întrebat-o cu lacrimi în ochi Florin Salam.

„Te iubesc, te iubesc mult, mult!”, i-a răspuns tânăra tatălui său, în timp ce îi săruta mâinile.

„Uitați-vă, oamenilor ce am aici, mai am cuvinte să vorbesc? Of, Doamne. Am emoții când o iau în brațe, nu mai știu de capul meu. Ați văzut cine a venit la mine? Beticu meu”, a continuat manelistul, abia abținându-se să nu mai plângă.