Unde locuiește Florin Piersic?

De-a lungul carierei sale, Florin Piersic a reușit să își strângă o mică avere. Vedeta a hotărât să investească o parte din banii câștigați în Statele Unite ale Americii în locuința sa. Marele actor și soția sa, Anna Torok, o contabilă din Cluj-Napoca, au o cabană pe valea Someșului, pe o strada liniștită.

„Nu mi-am cumpărat nimic de lux, dar într-o zi am fost la țară și-am văzut un om cosind. Undeva la 28 de kilometri de Cluj, la Gura Râștii.

«Dumneavoastră sunteți ăla de la televizie?», «Bade, aista e pământul tău? Bravo, îmi place. Nu-l vinzi?», «Păi veniți la mine, mâncați niște ouă și vorbim mai mult».

Asta mi-am permis, să cumpăr locul ăsta. Am fost în America, am avut recitaluri la New York, San Francisco, Detroit, dar și în locul unde a copilărit minunea aia de om, Michael Jackson”, a povestit marele actor în cadrul podcastului „Fain și Simplu” de pe canalul de Youtube „Fain & Simplu cu Mihai Morar”.

În cadrul acelui podcast, el a mărturisit și unde își ținea banii. Spre surprinderea tuturor, marele actor nu folosea portofelul, buzunarele sau vreo geantă pentru a-și ascunde banii, ci lenjeria intimă.

„Nu țineam banii în poșetă, în buzunar… Îi bagi în chiloți! Eu port chiloți «de damă», adică d-ăia cu elastic… Nu sunt de damă, dar sunt chiloți precum slipul de baie.

Când am luat banii din America, mi-au dat numai bancnote de-o sută, i-am băgat la chiloți! Se uitau stewardesele la mine… Mergeam la toaletă, periodic, număram banii în closet.

De parcă cineva putea să mi-i fure! Dar îmi plăcea să-i număr. Și-am ajuns acasă, i-am dat lui badea Simion 7.000 de dolari. Pământul e al meu, i-am zis badei Simion”, a explicat Florin Piersic.

Florin Piersic a fost călcat de hoți. Tâlharii i-au furat pistoalele din filmul „Mărgelatu”

Din nefericire, hoții au aflat repede unde locuiește marele actor și au decis să îi spargă casă. Tâlharii nu au furat bani sau obiecte de valoare, ci pistoalele folosite în filmul „Mărgelatu”. Din fericire, oamenii legii i-au găsit pe făptași.

„Aveam pistoalele rămase de la «Mărgelatu’». Erau de formă prin casă, ce muniție?! Într-o zi, de Paști, eram plecat în Bucovina. În loc să ia o fotografie, amintire cu mine, că mi-au spart cabana, mi-au luat pistoalele.

Bani? «Ciuciu», de unde? că n-aveam bani nici pe mine. Într-o zi, mi le-a adus cineva, pistoalele, le-au găsit aruncate în apă, în râul de lângă.

După o săptămână, două, mi i-a adus polițistul pe hoți. Așa am făcut, cred că am procedat cel mai bine”, a povestit vedeta.