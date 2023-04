Florin Piersic în turneu la Cluj

Florin Piersic este la Cluj Napoca, acolo unde susține un spectacol. Actorul a mărturisit că este bucuros de faptul că lumea vine să-l vadă spectacolul și el este întotdeauna primit extraordinar de public.

„Astăzi am spectacol – „Străini în noapte”. E programat de mult timp, nu mai sunt locuri. Toată lumea a venit că știe că astăzi sunt Floriile și toți care au mai găsit bilete au luat ca să vadă piesa pe care am jucat-o de multe ori, peste tot în toate orașele țării. Mă bucur că acest spectacol merge încă.

La Baia Mare am avut două spectacole, unde am fost primit extraordinar de publicul de acolo. Acolo am făcut eu filmul ‘Pintea’. Sigur că unii își mai aduc aminte de zilele când filmam eu acolo și aveam 40 de anișori,” a spus Florin Piersic la Antena 3.

Mesaj emoționant transmis românilor: Sper că mai e puțin timp, să mai pot să mai apar și să-i văd

El le-a transmis tuturor românilor de pretutindeni un mesaj de Florii. Florin Piersic a spus că îi îmbrățișează pe toți și „le doresc tot ce îmi doresc mie și ceva în plus”.

„Îi îmbrățișez pe toți cei care vă urmăresc, îmi face plăcere să le comunic fel de fel de vești. Pe toți îi îmbrățișez și le doresc tot ce îmi doresc mie și ceva în plus. Cu cea mai mare plăcere, românilor de pretutindeni le transmit toată iubirea mea și speranța că mai e puțin timp, să mai pot să mai apar și să-i văd. Mama mea avea vorbă care îmi plăcea foarte mult. Ea îmi spunea Florinel: ‘Florinele, vin Floriile cu soare și soarele cu Florii’.

Din fericire, astăzi, unde sunt eu la Cluj, unde am cel 1282-lea spectacol în 15 ani cu „Străini în noapte,” aici e soare, deci se potrivește bine urarea mea pentru dumnealor pe care-i îmbrățișez. Celor care sunt împrăștiați prin lume și mai trăiesc românește le urez toate cele bune,” a mai spus Florin Piersic.

Carieră de succes pentru Florin Piersic

Florin Piersic a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti (în prezent, UNATC), debutul său având loc pe scena Teatrului Naţional din Capitală cu rolul Richard din „Discipolul” şi cu Alexei din „Tragedia optimistă”, informează Ministerul Culturii.

În cinematografie a avut o activitate prodigioasă, făcându-şi debutul cu filmul „Ciulinii Bărăganului” (1957), în rolul lui Tănase. „Neamul Şoimăreştilor”, „De-aş fi… Harap Alb”, „Răscoala”, „Mihai Viteazul”, „Haiducii lui Şaptecai”, „Zestrea domniţei Ralu”, „Fraţii Jderi”, „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”, „Misterele Bucureştilor”, „Masca de argint”, „Colierul de turcoaze” sunt doar câteva dintre filmele în care personalitatea şi harul lui Florin Piersic au dus la crearea unor personaje care s-au impregnat în mentalul cinefililor.

A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”, iar în 30 mai 2002 a fost decorat cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler, alături de alţi actori, „pentru prestigioasa carieră artistică şi talentul deosebit prin care au dat viaţă personajelor interpretate în filme, dar şi pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”.

Totodată, Florin Piersic este primul român cu stea pe Walk of Fame-ul autohton din Piaţa Timpului din Bucureşti (31 ianuarie 2011) şi cetăţean de onoare al oraşelor Oradea şi Iaşi.