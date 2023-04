Mai multe state membre ale OPEC au anunţat reduceri ale producţiei de petrol, însumând un total de peste un milion de barili pe zi. Decizia survine pe fondul temerilor legate de o încetinire economică la nivel mondial. Rusia a anunţat că îşi va extinde reducerile la producţia zilnică, dar volumul reprezintă mai puţin de 5% din producţia totală la nivel mondial. Reducerea producţiei de petrol va duce la creşterea preţului, dar nu cu foarte mult, subliniază analiştii. Și Kazahstanul a anunțat că își va reduce voluntar producția zilnică de petrol cu 78.000 de barili, începând cu luna mai până la sfârșitul anului 2023.

În timpul celei mai recente ediții a emisiunii „My Take Varney & Co”, Stuart Varney a comentat agenda energetică a lui Biden, după ce OPEC a decis reducerea producției de petrol, afirmând că politicile președintelui SUA au devenit „mai rele”, pe măsură ce s-a angajat trup și suflet în cauza activiștilor anti-schimbări climatice.

Publicăm mai jos comentariul integral al lui Varney.

Saudiții sunt acum cei care au puterea. E un eșec al politicii externe

”OPEC va reduce producția de petrol cu peste un milion de barili pe zi. Putem vedea acum daunele provocate după ce Joe Biden a pus capăt independenței energetice a Americii. Uitați-vă la prețul petrolului de astăzi: a luat-o direct în sus. În timpul administrației Trump, America a fost cel mai mare producător de petrol din lume, împingând efectiv prețul în jos. Dar pentru a satisface gloata climatică, Biden a renunțat la acest rol. Saudiții sunt acum cei care au puterea. Nu este doar un eșec al politicii energetice. Este un eșec al politicii externe. Vă mai aduceți minte când Biden l-a făcut pe prințul conducător al Arabiei Saudite „un paria”?

Mohammed bin Salman nu a uitat. Poate că a bătut palma cu președintele nostru, dar știe foarte bine că Biden e dedicat trup și suflet cauzei climatice. Acum, a deschis saudiților ușa pentru a controla din nou prețul petrolului. Și pentru ca statul chinez să facă un pas în față și să preia controlul asupra diplomației din Orientului Mijlociu.

Asta înseamnă că puterea ta de cumpărare va scădea

Toate efectele acestei creșteri a prețului petrolului nu se văd încă foarte bine. Dar putem spune că prețul benzinei, care acum este de 3,50 USD pe galon, va crește. Asta înseamnă că, probabil, și prețului energiei va crește. Asta înseamnă că puterea ta de cumpărare va scădea! Iar dacă inflația crește, puteți să vă luați adio de la orice pauză în creșterea ratelor. Ceea ce ar trebui să facă Biden ar fi să ia măsuri imediate pentru a construi și a termina conducte, a fora pentru mai mult petrol și a relua fracturarea hidraulică pentru cât mai mult gaz natural!

Și-a vândut administrația ecologiștilor

Dar el și-a vândut administrația ecologiștilor. El vrea să aloce peste un trilion de dolari din cheltuieli viitoare pentru energia verde. Verzii sunt cei care acum pun în scenă spectacolul. Nu îl vor lăsa să inverseze cursul actual, chiar dacă ar mai vrea. Sfatul meu este următorul: faceți plinul de benzină azi, pentru că mâine va costa mai mult. Visele verzi ale lui Biden se transformă în cel mai cumplit coșmar energetic al Americii…