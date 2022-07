Atacurile cu rachete ale armatei ruse au provocat pagube mai mari în orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali. Patru civili au murit într-un atac asupra localității Siversk, un oraș din regiunea Donețk, a declarat guvernatorul local Pavlo Kirilenko.

Zone civile din Drujkivka, un oraș din aceeași regiune, au fost de asemenea lovite. Un supermarket a fost distrus, iar în apropiere a apărut un crater mare.

Russia’s barbarity continues in #Ukraine. Missile & rocket strikes caused more widespread damage in towns/cities across eastern & southern regions. Four civilians died in a strike on Siversk – town in Donetsk region & elsewhere a supermarket was destroyed. https://t.co/GQLWVzi6El

