Demisia care zguduie toată Rusia tocmai s-a produs. Rabinul-șef al Moscovei a plecat din funcție din cauza invaziei rusești în Ucraina. El și-a explicat gestul prin faptul că nu a mai putut rămâne tăcut în fața invaziei rusești în Ucraina vecină.

Rabinul șef al Moscovei a arătat că comunitatea evreiască din capitala rusă ar fi fost „pusă în pericol” dacă ar fi rămas în funcție, relatează The Algemeiner.

Într-o declarație emisă vineri, în calitatea sa de președinte al Conferinței Rabinilor Europeni (CER), rabinul Pinchas Goldschmidt a remarcat că, în timp ce „războiul teribil împotriva Ucrainei s-a desfășurat în ultimele luni, nu am putut rămâne tăcut, văzând atâta suferință umană, am mers să ajut refugiații din Europa de Est și m-am pronunțat împotriva războiului”.

Comunitatea evreiască din Moscova ar fi fost pusă în pericol dacă ar fi rămas în funcție

„Pe măsură ce timpul a trecut, în ciuda realegerii mele în funcția de rabin-șef luna trecută, a devenit clar că comunitatea evreiască din Moscova ar fi fost pusă în pericol dacă aș fi rămas în funcție. Oricât de trist aș fi, în aceste circumstanțe, este în mod clar în interesul viitorului comunității ca eu să îmi părăsesc acum postul”, a declarat el.

Rabinul și-a exprimat recunoștința pentru că i s-a „oferit ocazia de a lua parte la renașterea istorică a evreilor ruși în ultimii 33 de ani, din momentul căderii Uniunii Sovietice”. El a spus că el și soția sa, Dara, „au făcut tot ce au putut pentru a naviga și a construi comunitatea prin tumultuoșii ani 1990 și în Rusia din ce în ce mai autoritară sub conducerea actualului președinte, Vladimir Putin”.

Rabinul a plecat din Rusia la doar două săptămâni de la invazie

Trebuie spus că Goldschmidt a părăsit Rusia la doar două săptămâni de la invazie, mutându-se mai întâi în Ungaria și apoi în Israel. La momentul respectiv, Goldschmidt a invocat boala tatălui său, care locuiește în Ierusalim, ca motiv al absenței sale.

Într-un interviu acordat radiodifuzorului german DW la începutul lunii iunie, Goldschmidt – care a criticat în mai multe rânduri războiul Rusiei împotriva Ucrainei – a menționat că o „parte semnificativă” a comunității evreiești a părăsit Rusia ca urmare a invaziei, adăugând că „cealaltă parte semnificativă se gândește la asta”.

Conform detaliilor date de un purtător de cuvânt al Comunității religioase evreiești din Moscova (MERO) într-un interviu acordat postului de televiziune rusesc de stat RBC, nu se pune problema uniui înlocuitor după ce Goldschmidt și-a părăsit postul.

„Nu se pune problema unor succesori, poate că nu va fi niciunul. Nu există niciun înlocuitor în prezent”, a declarat Olga Yessaulova.

Cine este Pinchas Goldschmidt

Pinchas Goldschmidt, născut în Elveţia, a venit la Moscova în 1989 şi este rabin-şef al Moscovei din 1993. Preşedintele Conferinţei Rabinilor Europeni (CER), a fondat şi conduce Moscow Rabbinical Court of the Commonwealth of Independent States (CIS) şi este o figură importantă a Asociaţiilor şi Organizaţiilor Religioase Evreieşti din Rusia.

De asemenea, el este şi reprezentatul comunităţii evreieşti din Rusia în plan politic, publicând editoriale în presa internaţională şi ţinând discursuri în Senatul SUA, Parlamentul European, Consiliul Europei şi Knesset-ul (Parlamentul – n.red.) israelian.