A fugit din țară. Informația momentului în Rusia. Este cutremur total la Moscova

Este informația zilei din Rusia, după ce s-a aflat că rabinul-şef al Moscovei, Pinchas Goldschmidt, a fugit din Rusia alături de soția sa!

Motivul a fost acela că rabinul a fost supus unor presiuni constante din partea autorităților ruse de a susţine public invazia în Ucraina pornită de Vladimir Putin.

Informația cu privire la părăsirea Rusiei de către rabinul-şef al Moscovei a fost făcută publică în cursul zilei de miercuri, 8 iunie, de către nora sa, transmite publicația israeliană Jerusalem Post.

„Pot în sfârşit să vă spun că socrii mei, rabinul-şef al Moscovei Pinchas Goldschmidt şi soţia sa, Dara, au fost supuşi la presiuni de autorităţi să susţină public <<operaţiunea specială>> din Ucraina, iar ei au refuzat”, a transmis recent pe Twitter jurnalista Avital Chizhik-Goldschmidt, soţia rabinului Benjamin Goldschmidt, care a slujit în Manhattan, SUA.

Cei doi au fugit în Ungaria la două săptămâni după demararea invaziei

Astfel, jurnalista a precizat că socrii săi „au fugit în Ungaria la două săptămâni de la invazia Rusiei în Ucraina„.

„Acum sunt exilaţi de comunitatea pe care au iubit-o, clădit-o şi în care şi-au crescut copiii, mai bine de 33 de ani.

Frica şi durerea familiei noastre din ultimele luni sunt dincolo de cuvinte. Armoniile Sinagogii Corale din Moscova răsună încă în urechile noastre”, a mai transmis jurnalista vorbind cu privire la acest subiect.

Cuplul a ajuns într-un final la Ierusalim

Mai mult, conform informațiilor, din Ungaria cei doi au ajuns la Ierusalim, într-un final. De asemenea, marţi, 7 iunie, Pinchas Goldschmidt a fost reales pentru un nou mandat de şapte ani ca rabin-şef al Moscovei, chiar dacă există numeroase presiuni asupra comunităţii evreiești din cel mai mare oraș al Rusiei de a vota pentru un nou lider, după intervenţia unor rabini seniori de la Ierusalim.

Pinchas Goldschmidt, născut în Elveţia, a venit la Moscova în 1989 şi este rabin-şef al Moscovei din 1993. Preşedintele Conferinţei Rabinilor Europeni (CER), a fondat şi conduce Moscow Rabbinical Court of the Commonwealth of Independent States (CIS) şi este o figură importantă a Asociaţiilor şi Organizaţiilor Religioase Evreieşti din Rusia.

De asemenea, el este şi reprezentatul comunităţii evreieşti din Rusia în plan politic, publicând editoriale în presa internaţională şi ţinând discursuri în Senatul SUA, Parlamentul European, Consiliul Europei şi Knesset-ul (Parlamentul – n.red.) israelian.