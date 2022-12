Simona Halep a trecut prin clipe cumplite! Problemele apărute în acest an au forțat-o să lupte pe mai multe fronturi

Problemele s-au ținut scai de Simona Halep în acest an. Sportiva a fost eliminată de la US Open în primul tur de jucătoarea ucraineană Daria Snigur, locul 124 mondial.

Mai apoi, în ziua de 8 septembrie, Simona Halep şi Toni Iuruc au divorţat amiabil la notar. Pe 15 septembrie, aceasta a anunţat că a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la nas, deoarece avea probleme de respiraţie, şi că nu va mai juca în acest an.

Totuși, marea lovitură pentru Simona Halep a venit în ziua de 21 octombrie, când anunţa că a fost depistată pozitiv cu Roxadustat.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieţii mele: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testată pozitiv cu o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare şoc al vieţii mele. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată.

În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată. Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a spus Simona Halep la momentul respectiv.

Reacţiile din lumea tenisului nu au întârziat să apară. Printre cei care au reacționat se află şeful WTA și fostul antrenor Darren Cahill.

Simona Halep va ieși din 2022 cu o veste bună

În altă ordine de idei, amintim că sportiva din România va fi recompensată de Asociația de Tenis Feminin (WTA) pentru parcursul ei din anul 2022. Aceasta este prima veste bună pentru româncă, după ce în ultimul timp a primit numai vești proaste din cauza scandalului cu substanțe interzise în care a fost implicată.

Astfel, Simona Halep va fi recompensată de WTA cu 112.500 de dolari pentru că a încheiat anul 2022 pe locul 10 în clasamentul WTA.