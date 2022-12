Simona Halep este istorie! Toni Iuruc pare să o fi uitat complet pe fosta sa soţie şi încearcă acum să-şi refacă viaţa alături de o altă domnişoară.

O brunetă i-a furat deja inima lui Toni Iuruc? Fostul soţ al Simonei Halep ar fi din nou îndrăgostit

Omul de afaceri în vârstă de 43 de ani pare să-şi fi găsit din nou fericirea, în braţele unei tinere brunete, chiar înainte de Sărbători.

Toni Iuruc a fost surprins recent alături de noua sa iubită la un restaurant din cartierul Floreasca, notează Cancan.ro. Paparazzii acestei publicaţii l-au imortalizat pe afacerist şi pe bruneta misterioasă, alături de un alt cuplu, iar Toni Iuruc părea extrem de fericit, spre deosebire de imaginile surprinse în urmă cu o lună, când mergea trist şi abătut pe stradă.

Potrivit sursei citate, cei patru au stat sâmbătă seară în acel local până la ora închiderii, iar la ora 1:30 dimineaţă au părăsit în cele din urmă restaurantul şi s-au indreptat cu toţii spre o adresă de pe Calea Moşilor, unde au intrat într-un bloc.

Toni Iuruc a fost surprins de paparazzi inclusiv cum a atins-o romantic pe noua sa iubită, chiar înainte să intre în bloc, nu înainte de a se uita curios în spate, parcă pentru a vedea dacă este sau nu urmărit de cineva.

Toni Iuruc i-a luat imediat apărarea Simonei Halep în scandalul de dopaj: Vă dezvălui ceva în premieră

Cât despre Simona Halep, chiar dacă au divorţat, Toni Iuruc nu pare să-i poarte pică fostei sale soţii şi chiar a sărit în apărarea sa, imediat după ce informaţiile privind acuzaţiile de dopaj au ajuns în spaţiul public.

„Sunt șocat, nu-mi revin de o oră, sunt șocat și iarăși șocat! Nu pot să cred așa ceva. O cunosc de trei ani pe Simona, din care minimum doi în circuit, și vă jur că această fată, fosta mea soție, este obsedată de un singur lucru: cinstea!

Poți să-i iei orice Simonei, dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om! Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu acel test, dar probabil este o greșeală. Simona nu ar fi făcut așa ceva nici dacă i-ai fi tăiat mâna ca să nu mai joace tenis.

Simona Halep nu ar trișa niciodată, cariera ei este blazonul ei și o știu cel mai bine… Știți foarte bine că abia am terminat divorțul, aș fi putut să spun „No comment”. Nu am cum să fac așa ceva, când cunosc acest om atât de bine, când am stat cu ea atâția ani. Simona era obsedată să nu greșească.

Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine.

Nu pot eu să-mi dau cu presupusul ce s-a întâmplat, nu sunt specialist în antidoping, dar vă spun apăsat că Simona nu putea să facă așa ceva! Nu putea să recurgă la așa ceva. Chiar dacă ne-am despărțit, susțin cu tărie, până în pânzele albe acest lucru: Simona are un suflet curat!!

Habar nu am cum a apărut povestea asta, nu sunt specialist, nu pot să dau eu verdicte. Dar pot să vă garantez un lucru, pentru că am fost non-stop alături de ea în ultimii ani, fata asta nu putea să facă așa ceva”, declara Toni Iuruc cu ceva timp în urmă pentru Fanatik.ro.