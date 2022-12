Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a întocmit un document de opt pagini în care a dezvăluit modul în care Fernando Verdasco a scăpat cu o pedeapsă de doar două luni în scandalul de dopaj în care a fost implicat în trecut. Documentul respectiv a fost dat presei internaționale, iar informațiile din el ar putea fi folosite de Simona Halep în timpul procesului ei.

Fernando Verdasco a recunoscut că a încălcat regulile anti-doping, dar s-a apărat spunând că a fost diagnosticat cu tulburare de hiperactivitate si deficit de atenție (ADHD), iar medicul său i-a prescris metilfenidat pentru a trata afecțiunea. I-a fost redusă suspendarea de la doi ani la numai două luni, după ce a dovedit că afecțiunea sa necesita o excepție de uz terapeutic (AUT), pe care a uitat să o reînnoiască.

„Jucătorul a afirmat că nu a intenționat să trișeze și că metilfenidatul din urină a fost rezultatul ingerării unui medicament care conținea metilfenidat prescris de medicul său pentru a trata ADHD. În sprijinul explicației sale, jucătorul s-a bazat (printre altele) pe documentele depuse cu cererile sale de AUT (realizate mai întâi în 2017 și apoi din nou în 2022), inclusiv declarațiile medicilor săi, precum și fișele de diagnostic și medicale”, au explicat reprezentanții ITIA.

Ben Rothenberg, jurnalistul american care a anunțat suspendarea Simonei Halep, și-a exprimat uimirea după ce a aflat că ITIA a întocmit un document de opt pagini în cazul lui Fernando Verdasco.

„Decizia ITIA de opt pagini privind testul pozitiv al lui Fernando Verdasco a fost scoasă! Interesant este că, după afirmația sa, a fost invitat să solicite o excepție de uz terapeutic retroactivă (mi-ar plăcea să știu cât de comune sunt acestea), care a fost respinsă de ITIA, dar a făcut apel la WADA”, a scris, sâmbătă, Ben Rothenberg pe contul său de Twitter.

The eight-page ITIA decision on Fernando Verdasco’s Ritalin positive test is out.

Interesting that after his positive he was invited to appeal for a retroactive TUE (would love to know how common those are), which was denied by ITIA but appealed to WADA.https://t.co/jMKY3mW75K

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) December 17, 2022