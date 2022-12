Vestea serii despre Monica Anghel. Ce s-a întâmplat cu marea artistă

Monica Anghel a slăbit considerabil în ultima perioadă, însă noua înfățișare a actriței din serialul ”Strada speranței”, de la Kanal D, nu este pe placul tuturor. Vedeta a primit mai multe comentarii negative cu privire la cum arată acum, motiv pentru care aceasta a avut și ea un mesaj pentru aceștia.

Mai multe persoane care îi urmăresc activitatea din mediul online a vedetei au lăsat diverse comentarii în care spuneau că Monica Anghel este anorexică acum, după ce artista a eliminat 30 de kilograme.

Cu toate că aceste comentarii sunt negative, vedeta nu le-a pus la suflet și a menționat că se simte foarte bine în pielea ei. De asemenea, ea a mai spus că este departe de a fi anorexică.

„Sunt schimbată, în ultima perioadă, da, dar în bine! Mai ales cu ținuta asta așa de colorată. Ținutele Cerei mă avantajează foarte mult. Este un om extraordinar, este un artist minunat.

Nu sunt foarte slabă. Am 60 de kilograme. Nu arăt ca un manechin, pentru că ele au zece kilograme sub înălțimea lor. Ar trebui să am 55 de kilograme să fiu ca ele, dar este un pic cam puțin.

Dar, dacă aș mai slăbi încă vreo trei kilograme, ar fi perfect. Sunt foarte mulțumită de cum arăt acum”, a fost mesajul pe care Monica Anghel l-a avut pentru cei care o consideră anorexică, notează click.ro.

Monica Anghel a slăbit din motive de sănătate

Întrebată la un moment dat ce sfaturi are pentru cei care vor să slăbească, actrița a spus că nu are, ea fiind de părere că oamenii trebuie să se simtă bine în propria piele, chiar dacă au câteva kilograme în plus sau în minus.

Vedeta a povestit că a fost nevoită să ia o astfel de decizie după ce a suferit o operație la coloană. În urma intervenției chirurgicale, medicul i-a recomandat să slăbească pentru a-i fi mai bine din punct de vedere medical.

Monica Anghel a reușit să dea jos cele 30 de kilograme cu ajutorul unui medic nutriționist și nu a apelat la medicul chirurg pentru a-și tăia stomacul și nici la picături care să-i taie din pofta de mâncare. Mai mult, ea a povestit la un moment dat că se simte foarte bine atunci când face fasting.