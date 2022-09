Cântăreața Monica Anghel a fost dur criticată pentru faptul că a slăbit prea mult. Din cauza unor probleme de sănătate, a slăbit aproximativ 30 de kilograme. Este totuși acuzată că ar fi apelat la diverse picături și licori și că și-ar fi micșorat stomacul.

Monica Anghel le-a închis gura criticilor

Artista, enervată de acuzațiile care i se aduc, decis să le închidă gura celor care o critică și a spus tot adevărul la televizor. A spus că a reușit să slăbească datorită determinării și grijii în ceea ce privește alimentația.

”Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă o grămadă de bani folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori.

Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă cu ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie” a spus artista în cadrul unei emisiuni TV.

Artista vrea să mai slăbească

Monica Anghel a mărturisit că încă nu a ajuns la greutatea ideală și că și-ar dori să mai dea jos câteva kilograme. A mai spus și că unul din motivele pentru care a slăbit au fost durerile de articulații și de șold.

”Vreau să mă simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație, pentru că ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să încep să slăbesc încă puțin mai mult decât am slăbit. Începuse să mă doară șoldul și genunchiul și am zis ok, trebuie să mai slăbesc un pic, asta după ce am vorbit cu doctorul Marius Catană, cel care m-a operat pe coloană.

M-am dus la el și mi-a spus: «Probabil că nu ar fi rău să mai slăbești încă ceva». În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă. Degeaba spun eu: vreau să mai slăbesc 3 kg sau 10, nu are legătură cu numărul kilogramelor.

În momentul în care simți că, după o perioadă de timp, nu te mai doare nimic, înseamnă că aceea este greutatea optimă”, a declarat artista pentru Playtech.