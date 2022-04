Președintele rus, Vladimir Putin, a discutat la Moscova cu secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, unde a calificat drept “tragică” situația din orașul ucrainean Mariupol, distrus de trupele ruse.

”Situația este complicată acolo, și tragică. Dar este simplă, de fapt. Am vorbit astăzi cu președintele Erdogan, care a spus că acolo au loc operațiuni militare.

Nu, operațiunile militare s-au încheiat acolo. Nu există operațiuni militare în Mariupol”, a spus liderul de la Kremlin.

Comentariile lui Putin vin după acuzațiile Ucrainei potrivit cărora Rusia a bombardat un coridor umanitar de ieșire din orașul-port, asediat de trupele ruse, scrie The Guardian.

Liderul rus a acuzat luptătorii ucraineni că se “ascund în spatele” civililor din combinatul siderurgic Azovstal și a declarat că “cel mai simplu lucru de făcut este să îi eliberăm”.

”Vorbiți despre coridoarele umanitare rusești, despre faptul că acestea nu funcționează. Nu, v-au mințit. Ei lucrează cu sistemul nostru”, i-a mai spus Vladimir Putin lui Antonio Guterres.

Putin a spus că peste 100.000 de oameni au părăsit Mariupol, aceștia fiind “liberi să meargă oriunde”.

“Unii oameni vor să meargă în Rusia, alții în Ucraina”, a completat liderul de la Kremlin.

Petro Andriușcenko, un consilier al primarului din Mariupol, orașul portuar asediat de la Marea Azov, unde forțele ucrainene rămase și civilii s-au ascuns într-un combinat siderurgic, a acuzat forțele rusești că au tras cu artileria asupra zonei de ieșire la doar câteva momente după ce au anunțat prin difuzoare că a fost deschis un coridor verde.

Consilierul primarului din orașul-port a mai declarat că în ultimele 24 de ore au avut loc 35 de lovituri aeriene împotriva uzinei Azovstal, una dintre lovituri provocând un incendiu într-unul dintre atelierele în care se ascunseseră civili, unii rămânând sub dărâmături.

