Datorită eforturilor de diversificare a furnizorilor de petrol și cu sprijinul guvernului polonez, Germania este la câteva zile distanță de a fi independentă de petrolul rusesc, a declarat vicecancelarul german Robert Habeck.

În 2021, importurile de petrol din Rusia au reprezentat aproximativ 35% din consumul de petrol al Germaniei, în timp ce rafinăriile est-germane din Schwedt, deținută de compania rusă de stat Rosneft, și Leuna, se bazează în întregime pe țiței rusesc. Având în vedere rolul critic al acestor rafinării pentru Germania și Europa de Est, Berlinul a fost reticent în a susține un embargo petrolier.

În ultima săptămână însă, Germania a ajuns “foarte, foarte aproape” de a se putea debarasa în totalitate de petrolul rusesc, a declarat Habeck cu ocazia unei vizite la Varșovia din 26 aprilie. Vorbind alături de omologul său polonez, Anna Moskwa, Habeck a remarcat intensificarea cooperării dintre cele două țări cu scopul de a obține rapid independența față de importurile rusești.

“Suntem uniți în cadrul UE și între Germania și Polonia: trebuie să ne eliberăm rapid de sub influența importurilor rusești”, a spus el, potrivit Euractiv.

În practică, această “cooperare intensificată în domeniul petrolului” va implica noi țări furnizoare și noi contracte de furnizare, lucru la care companiile relevante lucrează cu frenezie, a precizat ministrul Economiei și Acțiunii Climatice, Habeck.

Dar guvernul polonez, care speră să convingă Germania să accepte un embargo petrolier care probabil va afecta puternic finanțele din Rusia, investește eforturi maxime. Toate căile de transport de țiței similar vor fi activate pentru a înlocui țițeiul Kremlinului, pe care rafinăriile Leuna și Schwedt îl transformă în combustibil.

“Livrările prin porturi sunt necesare, iar livrările de produse petroliere trebuie să se facă cu camioane și trenuri”, a precizat ministerul într-un comunicat de presă. “Companiile și guvernul federal lucrează în prezent la viteză maximă pentru a crea aceste condiții”, a adăugat acesta.

Portul polonez Gdansk va juca un rol esențial în acest demers, unde vor sosi transporturile de petrol care vor fi apoi transportate către rafinăriile germane.

This is big. Poland and Germany agreed in Warsaw to cooperate for the Russian oil embargo in EU to be announced asap. Germans will import oil off Russia through terminal in Gdansk. That is for Schwedt and Leuna refineries close to Poland pic.twitter.com/yPWYt8UcGr

— Wojciech Jakóbik (@wjakobik_en) April 26, 2022