Într-un videoclip postat pe contul său de Twitter la câteva ore după ce la Moscova a avut loc parada de 9 mai din Piața Roșie, președintele Consiliului European a declarat că “Kremlinul vrea să suprime spiritul vostru de libertate şi de democraţie. Sunt absolut convins că nu are nicio şansă să reuşească”.

Charles Michel le-a mai spus ucrainenilor că “nu sunteți singuri. Suntem de partea voastră, nu vă vom abandona”, adăugând “vom fi alături de voi atâta timp cât va fi nevoie (…) Uniunea Europeană va ajuta la construirea unei ţări moderne şi democratice, orientată spre viitor”.

De asemenea, el a mai spus că a venit în acest oraș pentru a celebra Ziua Europei va ajuta la construirea unei ţări moderne şi democratice, orientată spre viitor, notează France Presse.



I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that “you can feel Europe.”

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022