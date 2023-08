Maria Cârneci a fost invitată în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Acolo, interpreta de muzică populară a povestit că a fost un pas de o adevărată tragedie.

Interpreta de muzică populară a cântat, vineri, la un eveniment din Crevedia, aproape de locația unde se afla stația GPL.

Stația respectivă a explodat sâmbătă, provocând o adevărată tragedie.

”Hai să vă spun ceva? Ați văzut bubuiala, explozia? Să mor de vă mint că eu vineri am cântat acolo. Am cântat în localitatea aia, e un sat, am avut eveniment acolo.

Am avut o recepție de prispă și eram aproape de bubuială. La nuntă așa se spune, recepție de prispă, de la nașul o pereche de adidași”, spune Maria Cârneci.