Simona Halep a oferit recent un interviu în care a precizat că întreaga perioadă de dinaintea audierii a fost una tensionată. Ba chiar marea campionă a României a spus că totul a fost un calvar.

În interviul oferit pentru eurosport.ro, tenismena spune că și-a dorit foarte mult să fie judecată.

„Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată pentru că îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.

Tenismena a mai povestit că a fost o perioadă în care a avut mari așteptări, însă cu fiecare amânare se descuraja din nou.

Sportiva spune că au fost multe suișuri și coborâșuri, dar precizează că s-a descurcat bine cu gestionarea situației.

„A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament.

Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou.

Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis”, a explicat Simona Halep.