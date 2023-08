Simona Halep este suspendată provizoriu de aproape un an, fiind depistată pozitiv pentru Roxadustat la US Open 2022. Cu toate acestea, încă se află pe lista preliminară a participanților la US Open 2023. Ultimul turneu de Grand Slam al anului va avea loc în perioada 28 august – 11 septembrie. Românca nu dorește să declare forfait, ceea ce îi pune pe organizatorii competiției de la News York într-o situație dificilă.

Participă Simona Halep la US Open 2023?

Tabloul de calificări la US Open 2023 se va trage la sorți luni, pe data de 21 august. Atunci, organizatorii vor trebui să ia o decizie în cazul Simonei Halep. În acest moment, organizatorii turneului nu au decât două variante.

În cazul în care suspendarea provizorie a sportivei pentru dopaj nu va fi ridicată până pe 21 august, organizatorii vor fi nevoiți să o descalifice pe Simona Halep. Al doilea scenariu, mai puțin probabil, este ca românca să scape, printr-o minune, de suspendare weekendul acesta, astfel putând să joace la US Open. Teoretic, deși a picat pe locul 578 în clasamentul WTA, constănțeanca ar avea dreptul de a participa, întrucât la momentul întocmirii listei se afla pe locul 55 în ierarhia mondială.

Există speranță pentru Simona Halep, deoarece nu ar fi prima care se află într-o astfel de situație. Spaniolul Fernando Verdasco a putut participa la Australian Open 2023, fiind suspendat provizoriu chiar înaintea turneului. Acestuia i-a fost ridicată suspendarea chiar în ziua tragerii la sorți a tabloului de calificări, iar românca speră și ea la un astfel de deznodământ.

Simona Halep nu va scăpa de suspendare

Pe de altă parte, președintele Agenției Anti-Doping a Statelor Unite ale Americii, Travis Tygart, este convins că scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep va avea un final nefericit. În ciuda faptului că avocații ei i-au oferit o apărare solidă în fața tribunalului independent Sport Resolutions, ea nu va scăpa de suspendare, însă își va putea salva reputația.

În prezent, verdictul final este influențat, în primul rând, de probele furnizate de avocații ei și de calitatea lor. La ora actuală, Codul Agenției Mondiale Antidoping nu lasă loc de interpretări: „Orice sportiv e direct responsabil de substanțele găsite în organismul său”, relatează Adevărul.