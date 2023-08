Decizie pentru Simona Halep! Organizatorii de la US Open au anunțat acum

Visul frumos s-a terminat! Simona Halep nu va juca la US Open chiar și în cazul în care i se va ridica suspendarea înainte de startul turneului. Motivul pentru care românca nu mai are nicio șansă să evolueze la turneul de la New York îl puteți citi în rândurile care urmează.