Pe data de 10 iunie, va avea loc o ședință în coaliție, spune prim-ministrul Marcel Ciolacu, care adaugă că aceasta va avea loc pentru a stabili dacă cele două partide de guvernare vor continua împreună la alegerile prezidențiale.

Ședința de coaliție va avea loc la o zi după ce vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare.

El a subliniat că, din punctul său de vedere, Guvernul României și-a trecut examenele până în acest moment. În context, a adus aminte de scandalurile dintre PNL și USR din guvernul anterior.

De asemenea, premierul a amintit și de modul în care se formau guvernele.

Ciolacu s-a declarat foarte mândru de colegii săi pentru reușitele obținute, menționând că primul semnal a fost dat de Nicolae Ciucă. Acesta din urmă a fost de acord cu respectarea protocolului și rotația s-a realizat conform planului.

Acum, a adăugat el, urmează al doilea examen. În context, el a spus că România a intrat într-o democrație consolidată și că există discernământ în ceea ce privește prioritățile:

Numai aduceţi-vă aminte ce scandal era între PNL şi USR în acel vestit guvern sau cum se făceau guvernele trase din fes, cum spunea domnul Orban. Eu sunt foarte mândru de colegii mei că am reuşit.

Liderul PSD a subliniat că, împreună cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, a convenit ca social-democrații și liberalii să mențină coaliția până la sfârșitul acestui an, precizând că această decizie a fost aprobată și de conducerile ambelor partide.

Şi avem un guvern funcţional, în care nu sunt scandaluri, în care se lucrează, în care colegii mei, toată lumea are declaraţii – ca şi mine, de altfel – ponderate şi echilibrate şi lumea vede foarte clar.

„Eu, împreună cu domnul Nicolae Ciucă şi pe urmă, prin votul colegilor noştri, am decis să avem o coaliţie până la sfârşitul anului 2024 şi să aducem României o stabilitate.

Întrebat despre prietenia dintre el și liderul PNL, acesta spune că este vorba despre un gentlemen’s agreement.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu așteaptă nicio recunoștință și că poate să se uite în oglindă cu demnitate, deoarece nu a făcut nimic rău țării.

El spune că a luat o decizie corectă într-un moment complicat pentru România. De asemenea, a explicat că nu a fost vorba despre prietenie, ci despre respect reciproc, bazat pe principii comune și o linie roșie de la care nu s-au abătut.

În plus, a subliniat că niciun membru PSD nu l-a atacat pe Nicolae Ciucă.

„Nu aştept nicio recunoştinţă. Am, în schimb, mă pot uita în oglindă cu demnitate, că n-am făcut nimic rău ţării mele şi am luat o decizie corectă, într-un moment complicat pentru România. Şi n-am luat nicio decizie care să dăuneze României.

Nu prietenie, a fost un gentlemen’s agreement şi un respect şi am avut nişte principii amândoi de la care am plecat, pe care… şi am avut o linie roşie, nu neapărat trasată, pe care… N-aţi văzut niciun PSD-ist să-l atace pe Nicolae Ciucă”, a mai declarat premierul Marcel Ciolacu.