Explozie Crevedia. Ion Doldurea, tatăl patronului care deținea stația GPL din Crevedia, a anunțat că se suspendă din PSD.

De asemenea, el a spus că se va suspenda și din orice altă funcție politică pe care o deține.

Acesta a mai spus pe Facebook că este afectat și îndurerat de tragedia de acolo.

El a venit cu precizări în ceea ce privește una dintre declarațiile sale anterioare.

Nu am nici o scuză dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spaţiul public a fost indusă ideea că aş fi nepăsător faţă de efortul şi sacrificiul pompierilor şi forţelor de ordine implicate într-o astfel de situaţie.

”Am constatat că una dintre declaraţiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoţiilor şi devastat de vestea primită, a fost interpretată şi exploatată altfel decât cum am vrut să transmit.

Nu în ultimul rând, acesta a mai precizat că, pentru el, pompierii sunt eroi.

Explozie Crevedia. În final, acesta a adus în atenția celor care îl urmăresc pe Facebook că se autosuspendă din funcțiile politice deținute, inclusiv din PSD.

”Având în vedere situaţia creată, deşi nu am şi nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD şi, implicit, din orice altă funcţie politică deţinută”, a concluzionat Ion Doldurea.