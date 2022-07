Maria Cârneci consideră că întreaga ei viață a avut o gândire cât se poate de sănătoasă și are darul de a putea ”scana” oamenii, chiar de la prima vedere. Totodată, ea spune că a avut o ambiție ieșită din comun, care i-a adus doar beneficii încă din perioada copilăriei.

Într-un interviu acordat pentru Etno Tv, aceasta a mai dezvăluit că a fost olimpică în liceu, atât la limba română, cât și la limba rusă și că a iubit mereu munca.

„Toată viața am avut o gândire sănătoasă. Scanez oamenii de la prima vedere. După atâția ani de experiență, foarte ușor îmi dau seama de un om. Sunt foarte multe lucruri și detalii de care țin cont, deoarece am avut o ambiție ieșită din comun, poate chiar peste limitele unui copil de vârsta mea.

Foarte bine am învățat în toate genurile de școală: generală, liceu și apoi cea de canto. Am fost olimpică la limba rusă, la limba română, în liceu. Îmi plăcea tot timpul să muncesc. Voiam în primul rând să îi fac mândri pe părinții mei’, a povestit Maria Cârneci la Etno TV.

Ce relație au avut Ion Dolănescu și Maria Cârneci?

Referitor la perioada copilăriei, dar și la relația cu Ion Dolănescu, cântăreața susține că cei doi au avut o copilărie de vis și de asemenea i-a legat o prietenie pe care cu greu o mai găsești acum.

„Respectul față de vecinul meu și prietenul meu, regretatul Ion Dolănescu este până la stele. Noi am avut o copilărie de vis și o relație de prieteni cum rar mai găsești în ziua de azi. Păcat ca asemnea oameni ne părăsesc, dar asta e legea firii. Cu siguranță totul are un rost pe lume. Nu cred că e cineva din țara asta care să nu fi auzit cel puțin o dată muzica lui cât și despre el”, a mărturisit Maria Cârneci.

Cântăreața susține că nu a avut o copilărie prea luxoasă și că a avut parte de lipsuri, însă a reușit să se bucure doar de lucrurile pe care viața i le-a oferit.

Pentru Maria Cârneci, cea mai mare bogăție a fost familia, drept urmare, aceasta susține că a avut o copilărie cât se poate de perfectă, chiar dacă unele lucruri au fost simple pentru alții.

Maria Cârneci, despre perioada copilăriei

„Să ştiţi că nu am avut o copilărie luxoasă. Eu sunt cea mai mică dintre cei cinci fraţi (tatăl meu este încă în viaţă) şi am trăit modest, dar foarte curat. Nu am copilărit cu păpuşi Barbie, maşinuţe sau biciclete, dar jucăriile pe care le aveam ni le confecţionam singuri din cârpe. Îmi aduc aminte că foloseam mătasea de porumb pentru a face părul păpuşilor.

Pentru mine valorează infinit mai mult decât cele de astăzi. Dar, aşa cum a fost, copilăria mea a fost perfectă. Părinţii noştri ne-au învăţat ce înseamnă disciplina şi ne împărţeau diverse sarcini”, a mai spus aceasta.

Maria Cârneci este de părere că educația pornește din familie și că nicio școală nu poate să ofere de una singură unui copil ceea ce are nevoie.

„De exemplu, fraţii mei se ocupau de animale, iar noi, fetele, de curăţenie. Eram organizaţi, şi asta a contribuit enorm în formarea caracterului meu. După părerea mea, educaţia porneşte din familie, iar acei şapte ani de acasă, ce nu se învaţă la nicio şcoală, îşi spun cuvântul şi te urmăresc toată viaţa! Educaţia o ai din familie şi graţie acesteia mă consider un om normal, pe care succesul nu l-a schimbat!’ a mărturisit interpreta pentru Taifasuri.ro.