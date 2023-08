Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că persoane „foarte vocale în spaţiul public” în ce priveşte incendiul de la Colectiv au blocat proiectele realizării unor centre de mari arşi.

Potrivit acestuia, perioada care a trecut până să înceapă efectiv lucrările la aceste centre a fost una „nefiresc de lungă”.

„Persoane care sunt foarte vocale în spaţiul public legate de incidentul de la Colectiv au trecut pe aici pe la minister şi au blocat aceste proiecte. Eu sunt aici de un an şi zece luni aproape. Şi împreună cu echipa mea am reuşit să le repunem în operă, să înceapă efectiv construcţia acestor centre. Cred că soluţia este să dezvoltăm această capacitate în România, să ne ajutăm cu ţările din UE atunci când capacitatea noastră sau a oricărei alte ţări este depăşită. Asta este soluţia corectă. Eu accept totdeauna criticile, sunt gata să ascult şi să învăţ din critici, dacă sunt constructive, dar mi se pare o foarte mare lipsă de caracter să critici în momentul în are tu ai blocat în mod efectiv aceste proiecte. Mi se pare lipsit de orice moralitate”, a precizat ministrul, în cadrul unei conferinţe de presă.