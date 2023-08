Este vorba atât de bani pentru încălzire, cât și de voucherele pentru alimente, dar și de banii pentru seniorii cu pensii mici.

Astfel, ajutorul pentru energie în valoare de 700 de lei se acordă pensionarilor care au mai mult de 60 ani. În plus, pensia nu trebuie să depășească 2.000 de lei.

Românii cu pensii sub 1500 de lei, vor primi de la stat un ajutor în valoare de 500 de lei. Cei cu pensii între 1501 și 2000 de lei vor beneficia de un ajutor de 400 de lei. Și cei cu pensii între 2001 și 3000 de lei vor primi un ajutor de 300 de lei. În plus, cei cu pensii și venituri sub 1700 de lei, vor primi carduri sociale pentru alimente în valoare de 250 de lei.

Pentru pensii, vechimea se poate cumpăra

Românii care nu au destulă vechime pentru a putea ieși la pensie își pot cumpăra anii lipsă de la stat. Momentan, doritorii mai au timp doar până la finalul lunii august să achiziționeze perioada lipsă. Există, însă, un proiect la Ministerul Muncii care prevede prelungirea acestei perioade până la finalul anului curent.

Mulți români doresc să își cumpere vechime, iar casele de pensii sunt aglomerate. Unii fie au lucrat mai multe perioade fără contract, adică la negru, fie angajatorii nu le-au plătit contribuțiile.

Indiferent care este motivul pentru care românii au nevoie de vechime în muncă, aceștia trebuie să știe că o pot cumpăra. Pentru a face acest lucru, ei au nevoie de bani, mai ales pentru că aceste perioade nu sunt deloc ieftine.

Prețul pentru o lună este de 750 de lei

Pentru o singură lună, un român trebuie să plătească 750 de lei, iar pentru un an întreg suma poate ajunge la 9.000 de lei. Perioada maximă pusă la dispoziție de stat este de 6 ani, iar pentru asta trebuie să plătiți 54.000 de lei, echivalentul a aproape 11.000 de euro.

Este de notat că odată cu creșterea salariului minim va crește și contribuția. De asemenea, suma poate fi plătită și în rate.

Doritorii trebuie să știe că există condiții flexibile la Casele de Pensii pentru a cumpăra vechimea în muncă.

Mai precis, Casele de Pensii fac contracte atât cu cei care au documente, cât și cu cei care nu au, aici intrând și cei care nu au buletin.