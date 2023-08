Pensionarii din Germania își vor elibera propriile case pentru a face loc familiilor tinere

În Germania, spațiul de locuit accesibil este limitat, iar prețul chiriilor crește treptat în special în orașele mari, în detrimentul familiilor tinere. Fiindu-le adesea dificil să găsească o locuință mare, numeroase familii trăiesc înghesuite. Adesea, părinții sunt nevoiți să doarmă pe canapele extensibile sau să amenajeze nivele intermediare pentru copiii lor. Din dorința de a rezolva problema legată de deficitul de locuințe din Germania, Guvernul de la Berlin a venit cu o idee atipică: pensionarii își vor elibera locuințele pentru a face loc familiilor tinere.

Ministrul Construcțiilor din Germania, Klara Geywitz, și-a stabilit obiectivul de a construi 400.000 de apartamente noi în fiecare an, însă obiectivul respectiv nu va putea fi atins mai devreme de 2024. Singura soluție ar fi ca bătrânii să își închirieze casele familiilor tinere la un preț accesibil și ei să se mute în apartamente mici. Costurile de închiriere ar putea fi deductibile din impozite.

„În Germania există o mulțime de spațiu de locuit, dar nu sunt suficiente apartamente. Acest lucru arată că unii au mai mult spațiu decât au nevoie, în timp ce alții au prea puțin”, a declarat ministrul Construcțiilor din Germania în cadrul unui interviu acordat pentru Bild. „Găsesc de ajutor toate ideile despre faptul că spațiul de locuit este limitat, mai ales în zonele urbane”, a adăugat ministrul Familiei din Germania, Lisa Paus, potrivit sursei citate anterior.

Părinții cu venituri mari din Germania nu vor mai primi „alocație parentală” în 2024

De altfel, anul viitor, Guvernul de la Berlin va reduce numărul persoanelor care primesc alocație parentală, cunoscută sub denumirea de „Elterngeld”, pentru a reduce bugetul anual. Elterngeld este un ajutor financiar oferit familiilor care câștigă un total combinat de 300.000 de euro în venit impozabil pe an și părinților singuri cu un venit mai mic de 250.000 de euro. Banii se oferă de la nașterea copilului până când împlinește 14 luni (un an și două luni).

Ministrul Familiei din Germania a anunțat recent că această schimbare va afecta 60.000 de familii nemțești, precizând, totodată, că numai famiile cu venituri mari nu vor mai primi alocație parentală. În acest fel, Guvernul de la Berlin ar economisi 150 de milioane de euro în 2024.

Această decizie a fost aspru criticată. De exemplu, secretarul general al CSU, Martin Huber, a spus că este „o palmă în față pentru multe familii tinere”, subliniind că femeile tinere cu o bună educație vor suporta greul deciziei Guvernului de la Berlin.