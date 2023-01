Îndrăgita cântăreață de muzică populară Saveta Bogdan a declarat că în tinerețe și-a visat ambii soți. Artista i-a visat în noaptea de Bobotează. Artista o povestit că după ce a decedat primul soț, a stat în jur de șapte ani singură, apoi l-a întâlnit pe cel de-al doilea soț al său, conform AntenaStars.

Saveta Bogdan și-a visat ambii soți în noaptea de Bobotează

„Când vine preotul la noi, trebuie să luăm o crenguță de busuioc și să o punem sub pernă. Și ni se arată ursita. (…) În tinerețe, da, mi-am pus. (…) L-am visat! Da, l-am visat și pe primul și pe al doilea soț. Bine, când eram copil, mi-a apărut un bărbat brunet în față, în vis.

După aia, mi-a apărut altă dată când eu am venit în București, mi-a apărut al doilea soț care era blond. Și mi-a apărut un blond în față și mi-am spus: Nu, nu se poate, zic! Nu poate să fie ăsta soțul meu. Dar eu, după ce mi-a murit primul soț, eu am stat șapte ani singură și după șapte ani, mi-am pus tot așa o dorință…”, a povestit interpreta de muzică populară Saveta Bogdan pentru sursa menționată anterior.

Care sunt tradițiile și obiceiurile de Bobotează

Boboteaza face parte din suita celor 12 sărbători creștine importante. Scopul acesteia este de a reaminti lucrurile care s-au întâmplat în apa Iordanului înainte de venirea lui Iisus Hristos. Biserica îi mai spune și „Arătarea Domnului”, „Dumnezeiasca Arătare” sau „Epifania”.

În România, sărbătoarea Bobotezei are tradiții specifice Crăciunului. În unele zone se colindă, se fac și se prind farmece și descântece, se află ursitul și se fac previziuni în legătură cu noul an. Alte obiceiuri specifice sărbătorii Botezului Domnului sunt întrecerea de înot a bărbaților pentru a scoate crucea din apă și pusul busuiocului sub pernă de către fete pentru a-l visa pe cel cu care se vor căsători.

Pusul busuiocului sub pernă este o tradiție celebră în țara noastră. În noaptea de Bobotează, fetele tinere îşi leagă pe inelar un fir roşu de mătase şi o rămurică de busuioc, pe care o pun sub pernă. Dacă li se întâmplă să cadă pe gheață în ziua de Bobotează, pot fi sigure că se mărită în acel an.