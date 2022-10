Saveta Bogdan, una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară din România, a mărtuirist faptul că se află într-o nouă relație. Cântăreața în vârstă de 76 de ani a recunoscut că în acest moment se află într-o relație de câteva luni cu un ambasador. Artista a mărturisit că noul ei iubit nu este român, însă nu a vrut să dea și alte detalii.

Cine este noul iubit al Savetei Bogdan?

Iată ce spune Saveta Bogdan despre noul bărbat din viața ei. Cum a reușit să o cucerească pe doamna muzicii românești?

„Am o nouă relație, cu un ambasador. Toată lumea mă face săracă, că sunt amărâtă, că sunt bolnavă, că am nu știu ce, dar nu am nimic, sunt sănătoasă, frumoasă și devreme acasă. Da, am un nou iubit și nu este român. Ne cunoaștem de câteva luni, dar nu am vrut să spun.

Eu sunt de modă veche, nu mă pot apropia așa oricum. Mi-a adus flori destule. Nu aș renunța niciodată la România pentru a-l urma, pentru că am publicul meu care mă iubește, am lumea mea.

Este un tip foarte deștept și lui i-a plăcut că eu am un diamant pe dinte, mi-a plăcut cum vorbește, cât de frumos. Este frumos, tânăr și deștept.”, a declarat Saveta Bogdan, într-o emisiune, la Antena Stars.

Ce pensie are Saveta Bogdan? Trebuie să meargă la evenimente ca să se întrețină

După ce a muncit o viață întreagă, Saveta Bogdan a primit o pensie de doar 1.200 de lei și un ajutor financiar de 600 de lei de la Asociația Uniunea de Creație Interpretativă (UCIMR), bani care nu îi ajung pentru a se putea întreține. De aceea, la cei 76 de ani ai săi, artista de muzică populară continuă să cânte pentru a-și putea asigura un trai decent.

„Eu am o pensie de 1.200 de lei și noroc că mai iau încă jumătate din valoarea ei de la UCIMR și că mă mai cheamă lumea să mai cânt. În pandemie nu ne-a mai luat nimeni, nicăieri. Acum mai cânt seara la Taverna Covaci în Centrul Vechi și uite așa mă pot descurca și eu. Greu, dar mă descurc”, a mărturisit Saveta Bogdan.