Cunoscutul creator de modă Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri într-un interviu despre o pasiune a sa mai puțin cunoscută. Acesta a admis că pe lângă modă a fost interesat de multe alte domenii.

Ce pasiune a avut creatorul de modă

Teatrul a fost unul dintre domeniile care l-au atras pe creatorul de modă. El a mărturisit că a încercat chiar timp de trei ani să intre la facultatea de Teatru și Film. Din păcate nu a avut succes și nu a fost admis, numărul de locuri fiind destul de limitat.

În ceea ce privește cinematografia, Cătălin Botezatu spune că a avut numeroase oportunități să joace în diverse producții, fiind chiar invitat special în anumite situații. Cu toate acestea, creatorul de modă nu prea a fost atras de acest domeniu.

A jucat totuși în câteva filme, chiar dacă nu a avut roluri importante. În cele din urmă, el și-a dat seama că această meserie nu este una tocmai plăcută.

„Am și jucat în ‘A doua cădere a Constantinopolului’, într-un film în care eram ofițer neamț, am jucat în mai multe filme, bine, nu roluri mari. Acum nu aș mai face asta, pentru că mi-am dat seama că nu e nicio meserie plăcută, nu.

Atunci, la început, pentru că eram foarte tânăr îmi plăcea și am cochetat cu teatrul timp de 3 ani și am dat la IATC, dar când am văzut că intrau doar piloșii, erau doar trei locuri și intrau doar copiii de actori și așa mai departe, nu”, a declarat celebrul creator de modă.

Cătălin Botezatu a rămas fidel modei

Moda a rămas pasiunea sa cea mai mare și este un domeniu în care lucrează cu mare entuziasm și plăcere. Chiar anul trecut el și-a împlinit un vis mai vechi, acela de a-și deschide propriul showroom în Los Angeles.

Într-un alt interviu el a vorbit despre începuturile sale în modă. Încă de tânăr el a lucrat în acest domeniu, căruia i-a rămas și acum fidel.

„Am fost un student ok, cuminte, alergam, munceam foarte mult. Toată lumea întreabă. Și în adolescență? Am muncit foarte mult, am avut multe joburi, pentru că îmi place să muncesc, eram și manechin în același timp, lucram la casa de modă Venus, la UCECOM, la Apaca unde eram manechin cu carte de muncă.

De la 18 ani am câștigat primii bani. De atunci am fost independent financiar. Am făcut Management și Marketing în Alimentație Publică, după care am făcut Institutul European de Modă la Milano”, a dezvăluit Cătălin Botezatu pentru Unica.