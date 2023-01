Vestea dimineții despre Carmen Tănase! Anunțul momentului despre marea actriță

Actrița Carmen Tănase este extrem de discretă cu privire la viața sa privată, însă acum a făcut câteva dezvăluiri referitoare la motivul pentru care a divorțat de regretatul critic de teatru Victor Parhon.

Chiar dacă acesta a fost cu 17 ani mai mare decât ea, actrița a știut că el o să fie bărbatul cu care își va întemeia o familie.

„Era clar alesul, era clar omul cu care mi-am dorit să fac un copil, dar actul acela, da, era cumva prea mare insistența.

Ca să scap de mama și de ce spuneau alții, ne-am căsătorit. Lui i-a fost teamă că la Starea Civilă o să zic nu!”, a povestit Carmen Tănase.

Motivul divorțului dintre Carmen Tănase și Victor Parhon

Actrița a mai povestit că și-au spus adio după trei ani de căsătorie și după un copil deoarece au început certurile și discuțiile în fața celui mic. Din acest motiv, Carmen Tănase a considerat că este mai bine să rămână prieteni.

„În clipa în care am început să ne râcâim, să ne certăm erau discuții și în fața copilului și am zis „Gata, stop! Până aici!”.

Noi ne iubim, ne apreciem, hai să rămânem prieteni, fiecare cu treaba lui. Ne întâlnim, ne parfumăm, îmi aduci flori”, a mai povestit cunoscuta actriță.

Carmen Tănase și Victor Parhon nu au avut parte de o cununie religioasă

Actrița a mai povestit că nu a avut parte de o cununie religioasă atunci când s-a căsătorit, cu toate că regretatul critic și-ar fi dorit acest lucru. Cei doi stabiliseră că o vor face la finalul vieții lui Victor Parhon, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Din acest motiv, Carmen Tănase spune că este importat ca fiecare lucru să fie făcut la timpul lui pentru ca mai apoi să nu existe regrete.

”El era credincios și a vrut să ne cununăm religios. Nu am făcut-o atunci când ne-am căsătorit, am vrut să o facem la finalul vieții lui, dar nu am mai avut timp. Regret enorm.

De-aia fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, ca să nu regreți după aia”, a declarat Carmen Tănase.