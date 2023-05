Succesul uriaș de la TV nu l-a îndepărtat de oameni și este popular și primit cu bucurie oriunde merge. Interviul realizat de prezentatoarea emisiunii, Irina Păcurariu, a avut loc într-o clădire pe care actorul o consideră a doua sa casă, Teatrul Odeon, pe scena căruia joacă de mai bine de 20 de ani.

Actorul a vorbit cu multă sinceritate despre momentele care i-au adus succesul, despre familie, public dar și despre cum poți să rămâi cu capul pe umeri chiar și atunci când te bucuri de multă apreciere.

M-au ținut cu picioarele pe pământ

„Contează oamenii cu care te înconjori. Când ești tânăr, ți se pare că poți face orice, că ești buricul pământului. Aici intervin greșelile majore. Depinzi de oamenii din jurul tău. Ei te ridică, îți mai dau o palmă… Sau tu realizezi acest lucru… Sau cei de acasă, familia… Am avut un mare noroc, pentru că toate care mi-au venit, marile show-uri, Teatrul Odeon, popularitatea le-am primit când aveam o familie, responsabilități, aveam deja copii. Toate astea m-au ținut cu picioarele pe pământ, aveam deja un sprijin”, spune Pavel Bartoș.

Ca familist convins, actorul subliniază importanța de a avea armonie acasă. Căsătorit de aproape două decenii și tată de trei fete, Pavel Bartoș este convins că familia este motorul în tot ceea ce face, dar și că succesul și situația materială bună nu i-au dat dependență.

„Dacă mâine pierd tot pot să o iau de la zero. Sunt un om care se poate mulțumi cu puțin, nu sunt o persoană care trăiește în lux. Normal că tânjesc după o decență a traiului, dar cât timp sunt sănătos pot să o iau oricând de la capăt. Am motivația clară: copiii și familia, pentru ei pot să mut munții. Sunt omul care se bucură zi de zi de ceea ce are”, spune acesta.

„Îmi amintesc și acum de primele reacții ale Evei, fata mea cea mare. Când mă vedea la televizor se ducea și pupa ecranul. Iar despre Rita, mijlocia, îmi amintesc când stăteam într-o seară împreună la televizor și mi-a spus: „Tati, dar tu unde ești, aici sau în televizor?”. Cea mică a crescut cu mine la televizor sau în teatru și ei i-a fost cel mai ușor. Dar Eva a simțit toată tranziția, de la un tată cu care mergea în parc și pe care nimeni nu-l băga în seamă, la domnul Bartoș care este solicitat să facă poze. Nu înțelegea de ce oamenii vin și vorbesc cu mine”, a adăugat actorul.

Dezvăluiri despre prietenia cu Smiley

Pasionat de teatru încă de mic, Pavel Bartoș a urmat studiile Facultății de Teatru din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Artistul și-a început cariera la Teatrul de păpuși Puck din Cluj, ajungând mai apoi la Teatrul Național din Cluj și la Teatrul de Nord din Satu Mare. În 2001, Pavel Bartoș s-a mutat în Capitală, obținând un post de actor la Teatrul Odeon din București. În același an, a început să-și descopere pasiunea pentru televiziune.

„Am început cu un matinal la TVR, dar mi-am dat seama că nu sunt om de matinal și nici de daily show. Îi admir pe cei care pot să facă emisiuni zi de zi. Producătoarea Mona Segall mi-a spus că m-a remarcat la „Dansez pentru tine”. A văzut că muncesc. Atunci, în concurs am ieșit al doilea și am căpătat un mare capital de simpatie. Așa m-a remarcat și m-a chemat în vreo două Revelioane. Până a găsit formula…, când a venit „Românii au talent”, am făcut echipă cu Smiley.

Smiley îmi este un bun prieten. La orice oră pot să-l chem, vorba aia, pot să-mi las casa și familia pe mâna lui. Dacă vreau să plec de nebun vreo două luni, este unul dintre prietenii pe care i-aș putea suna. Și el știe foarte bine că oricând sunt acolo dacă mă cheamă. Noi, în primul rând ne-am respectat profesional. Am învățat foarte multe de la Smiley. Are un anumit tip de bun simț, pe care noi, ca actori, nu prea putem să îl avem. Egoul nostru este puțin supradimensionat. Nu l-am văzut niciodată pe Smiley vorbind de rău despre cineva. Când îi ziceam că cineva nu a fost bun, îmi răspundea: „Nu a fost ziua lui cea mai bună, nu știi ce i s-a întâmplat acasă”. Am învățat asta de la el și am constatat că nu mai sunt atât de încordate lucrurile. Modul acesta de a-i vedea pe ceilalți, te face pe tine mai relaxat. Pentru că, de fapt, miza e doar în ce facem noi, asta trebuie să ne intereseze. Și, sigur, dacă pot să ajut”, a mai spus Pavel Bartoș în cadrul emisiunii „Rețeaua de Idoli” de luni de la TVR2.