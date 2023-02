Problemele se țin scai de Simona Gherghe. Trece prin clipe cumplite: Nu se mai termină

Așadar, prezentatoarea a transmis pe pagina sa de socializare că familia ei a avut de-a face cu mai multe probleme de sănătate după ce s-au întors din vacanță.

„Nu am mai vorbit de mult cu voi, așa, să stăm la povești. Sinceră să fiu, suntem într-o perioadă, care pare că nu se mai termină, din viroză în viroză, în bronșită în gripă, tuse, tuse, tuse, toată lumea, toată lumea. Așa îmi pare că ne pasăm virusurile de la unul la altul și nu se mai termină.

Aștept să treacă valul ăsta și să fie, nu știu, mai frig, să se mai ducă din bolile astea ca să ne liniștim și noi să putem să dormim. Să am timp așa, să fiu puțin liniștită pentru că nu mă regăsesc deloc în perioada asta, inclusiv eu sunt cu răgușeală asta de care nu mai scap deloc.

Cât am fost la schi și am stat afară, nu am avut nimic. Deși au făcut lecții alături de 16 copii italieni, nu au avut nimic. Au stat afară, cum au intrat, iarăși, în încăperi, au început. Nu mai găsim echilibrul de care avem nevoie. Sper să-mi recapăt și eu vocea și să nu mai tușesc. De data asta am luat-o de la Ana, ea a avut bronșită și a rămas cu o tuse”, a povestit Simona Gherghe pe Facebook.

Simona Gherghe a mărturisit că de teamă nici nu a putut să doarmă noaptea

Amintim că Simona Gherghe a decis să plece într-o vacanță la începutul acesta de an, așa că și-a luat cei doi copii și soțul și au plecat la schi în Italia. Destinația a fost Ortisei, din zona Val Gardena din Dolomiți.

Vedeta a suferit și un accident pe pârtia de ski și a fost nevoită să poarte un corset. Întoarsă acasă ea a dezvăluit că băiatul ei, Vlad, s-a ales cu o problemă medicală în ciuda faptului că a mers la grădiniță doar o singură zi.

Într-o postare pe conturile de socializare ea spune că fiul ei, odată revenit în colectivitate s-a ales cu o răceală, cu o tuse severă care nu-i dă deloc pace.

„A mers o zi la grădiniță, o zi și tuse, tuse, tuse. Cât am stat la munte, a fost totul perfect. Deși erau afară, în frig, 5, 6, 7 ore pe zi. A fost suficient o zi, în colectivitate, ca să capete tusea asta”, a mărturisit Simona Gherghe pe pagina personală de Instagram.